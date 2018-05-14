Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.
Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений. Но вот что-то не понятна цена реального предложения: вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.
Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.
В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?
Дьявол, как обычно в деталях. В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.
Дьявол, как обычно в деталях. В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.
Есть еще масса ..."деталей", например, таких как поиск карательными службами бывших арендаторов по месту их когда-тошнего проживания в случае ДТП, налоговых вопросов, вопросов уголовного характера, военкомат и пр.пр.пр.