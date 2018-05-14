Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.
Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений. Но вот что-то не понятна цена реального предложения: вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.
Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.
В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?
Дьявол, как обычно в деталях. В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.
Дьявол, как обычно в деталях. В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.
Есть еще масса ..."деталей", например, таких как поиск карательными службами бывших арендаторов по месту их когда-тошнего проживания в случае ДТП, налоговых вопросов, вопросов уголовного характера, военкомат и пр.пр.пр.
На рынок труда начало выходить поколение рожденное после 1993 года. И вдруг! Оказалось что ситуация ЖООПА и без вариантов. https://news.finance.ua/ru/news/-/42708 ... mu-ekspert Вопрос к реальным арендодателям: Какой в основной массе возраст ваших арендаторов? Мои наблюдения 24-35 лет. Часто ли попадаются арендаторы возрастом за 50 лет? На моей памяти была женщина. Вдова. После смерти супруга вынуждена выйти на работу. Сдавала свой хороший дом в пригороде и арендовала квартиру недалеко от работы. т.к. содержание дома + машины просто не тянула финансово.
На днях съезжают квартиранты поэтому прошу совета. За сколько (диапазон цен) сейчас можно сдать в аренду двухкомнатную квартиру «чешку» на Политехе в 3-5 минут ходьбы от метро КПИ? Общая пл. 46,5, жилая 29,5. Капремонт сделал три с половиной года назад: все сделал новое – плитка, обои, ламинат, двери, сантехника и т.п. Купил новый холодильник и плиту (отечественные). Есть также б/у вытяжка и стиралка. Но мебель вся старая.
Как лучше поступить? 1. Подремонтировать старую мебель и сдать со старой: если поломают – не жалко 2. Выбросить старую мебель, сделать новую мебель на кухне и искать квартирантов со своей мебелью 3. Купить недорогую новую мебель и сдавать подороже (насколько дороже можно сдавать?). Прикинул – как минимум 23 тыс. Но угроза вандализма
Сейчас, кажется, цены упали: есть ли смысл подождать ближе к осени – началу учебного года – или лучше чтоб не простаивала 3 месяца?
На днях съезжают квартиранты поэтому прошу совета. За сколько (диапазон цен) сейчас можно сдать в аренду двухкомнатную квартиру «чешку» на Политехе в 3-5 минут ходьбы от метро КПИ? Общая пл. 46,5, жилая 29,5. Капремонт сделал три с половиной года назад: все сделал новое – плитка, обои, ламинат, двери, сантехника и т.п. Купил новый холодильник и плиту (отечественные). Есть также б/у вытяжка и стиралка. Но мебель вся старая.
Как лучше поступить? 1. Подремонтировать старую мебель и сдать со старой: если поломают – не жалко 2. Выбросить старую мебель, сделать новую мебель на кухне и искать квартирантов со своей мебелью 3. Купить недорогую новую мебель и сдавать подороже (насколько дороже можно сдавать?). Прикинул – как минимум 23 тыс. Но угроза вандализма
Сейчас, кажется, цены упали: есть ли смысл подождать ближе к осени – началу учебного года – или лучше чтоб не простаивала 3 месяца?
Вариант 2 самый не ходовой. Логично выглядит вариант 3.
хз, у меня две знакомые (обе мамы-одиночки) снимают двушки с одной кухней, остальная мебель и техника свои - попробовать то можно, потом еслешо докупить не проблема же "ждать" и "аренда" - несовместимые понятия, важно сразу нормально договориться и предупредить шо цены могут корректироваться, просто оговорить сроки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:На рынок труда начало выходить поколение рожденное после 1993 года. И вдруг! Оказалось что ситуация ЖООПА и без вариантов. https://news.finance.ua/ru/news/-/42708 ... mu-ekspert Вопрос к реальным арендодателям: Какой в основной массе возраст ваших арендаторов? Мои наблюдения 24-35 лет. Часто ли попадаются арендаторы возрастом за 50 лет? На моей памяти была женщина. Вдова. После смерти супруга вынуждена выйти на работу. Сдавала свой хороший дом в пригороде и арендовала квартиру недалеко от работы. т.к. содержание дома + машины просто не тянула финансово.
Статья более чем актуальная. Кстати, кроме отсутствия пенсионного содержания от ПФУ нынешнему поколению 45 и меньше стоит вопрос - где жить? Ибо нынешним пенсам что-то осталось от СССР, но далеко не все более молодые люди получат недвигу в наследство или заработают. По арендятелям у меня самый большой возраст был 37 лет, но недолго - госслужащего перевели из провинции в Киев, а через 7 месяцев он съехал - купил новострой и сделал там ремонт. А так все 30-35 лет.