Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
SmmrHols написав:Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.
Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений. Но вот что-то не понятна цена реального предложения: вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.
Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.
В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?
1. Героев Днепра - это уже не та Оболонь, которую все хотят. 2. На рынке сейчас уже идет конкуренция среди новостроев. Даже дома 00-х уже не совсем "в тренде". Более старый фонд получает оставшееся. 3. Несезон только начался - чувак может залипнуть надолго. 4. Это явление я уже наблюдал после Евровидения - резко освободилась тьма квартир тех, кто ориентировался на гостей мероприятия и они начали дико демпинговать. А тут был ажиотаж с финалом ЛЧ. Народ схлынул, теперь надо быстро всю эту тьму жилья сдать - резкое увеличение предложения порождает снижение цены да еще и в несезон. 5. 2к на ГД (ябы это рассматривал как Минский массив, хотя чисто формально - Оболонь), в брежневке за 9000 - ну не сказал-бы что такая уж низкая цена. 6. Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если/когда достроят метро. Вполне может быть это будет под президентские выборы 2019.
UA написав:Вопрос к реальным арендодателям: Какой в основной массе возраст ваших арендаторов? Мои наблюдения 24-35 лет. Часто ли попадаются арендаторы возрастом за 50 лет?
19-40 лет. Большинство 22-33. При этом знаю людей 45+, которые арендуют, но они арендуют очень дешево у бабушки или у уехавших по много лет. 45+ если не смогли к этому возрасту сделать карьеру в городе и заработать на квартиру или выйти замуж, возвращаются домой. У коренных часто вопрос решается как наследство, или родители съехали на дачу, или доплатили и разменяли. Поэтому арендаторов в возрасте немного. Если не смогли заработать, то тянуть аренду по рыночным ценам трудно. После 40-50 средним работникам зарплату платят меньше, а хорошие уже с квартирами.
На днях съезжают квартиранты поэтому прошу совета. За сколько (диапазон цен) сейчас можно сдать в аренду двухкомнатную квартиру «чешку» на Политехе в 3-5 минут ходьбы от метро КПИ? Общая пл. 46,5, жилая 29,5. Капремонт сделал три с половиной года назад: все сделал новое – плитка, обои, ламинат, двери, сантехника и т.п. Купил новый холодильник и плиту (отечественные). Есть также б/у вытяжка и стиралка. Но мебель вся старая.
Как лучше поступить? 1. Подремонтировать старую мебель и сдать со старой: если поломают – не жалко 2. Выбросить старую мебель, сделать новую мебель на кухне и искать квартирантов со своей мебелью 3. Купить недорогую новую мебель и сдавать подороже (насколько дороже можно сдавать?). Прикинул – как минимум 23 тыс. Но угроза вандализма
Сейчас, кажется, цены упали: есть ли смысл подождать ближе к осени – началу учебного года – или лучше чтоб не простаивала 3 месяца?
Сейчас фиговый рынок - несезон. Простой - это конечно еще фиговей, но если нереально когото будет найти, то можно время использовать для придания более презентабельного вида квартире. Или вести этот процесс параллельно. Новая мебель повлияет на скорость сдачи, но не сильно скажется на ценнике (я правда не знаю насколько убита "старая мебель"). Если старая мебель - это то, что досталось в наследство вместе с квартирой, то лучше ее выбросить совсем, особенно если сделан ремонт. Кстати, локация подразумевает с началом учебного года наплыв студиозов - не самый как по мне лучший контингент. Новую мебель могут вмиг сделать дровами.
UA написав:На рынок труда начало выходить поколение рожденное после 1993 года. И вдруг! Оказалось что ситуация ЖООПА и без вариантов. https://news.finance.ua/ru/news/-/42708 ... mu-ekspert Вопрос к реальным арендодателям: Какой в основной массе возраст ваших арендаторов? Мои наблюдения 24-35 лет. Часто ли попадаются арендаторы возрастом за 50 лет? На моей памяти была женщина. Вдова. После смерти супруга вынуждена выйти на работу. Сдавала свой хороший дом в пригороде и арендовала квартиру недалеко от работы. т.к. содержание дома + машины просто не тянула финансово.
Кстати, не так давно, я слышал чуть-ли не слово в слово такую историю. Не удивлюсь если окажется, что это про одного человека - "Киев - маленькая деревня".
gritzko написав:Как лучше поступить? 1. Подремонтировать старую мебель и сдать со старой: если поломают – не жалко 2. Выбросить старую мебель, сделать новую мебель на кухне и искать квартирантов со своей мебелью 3. Купить недорогую новую мебель и сдавать подороже (насколько дороже можно сдавать?). Прикинул – как минимум 23 тыс. Но угроза вандализма
По рентабельности все три варианта будут одинаковы, если старая мебель это не лакированная мебель 80-х. Если так, то вариант 1 отпадает. Свежий ремонт и убитая мебель это диссонанс, который снижает прибыль. Я бы выкинул откровенный хлам, поставил современную недорогую кухонную мебель и начинал сдавать в состоянии "мебель частично" или "без мебели", но с условием докупить под арендатора. Потом считайте ему 20% годовых к цене на новую или 10% на бу, залог побольше (и угрозы вандализма нет) а, если съедет быстро, то часть залога штраф, так как мебель покупалась под него. С меблированием двушки сложней. Одним нужна спальня, другим детская.
gritzko написав:Сейчас, кажется, цены упали: есть ли смысл подождать ближе к осени – началу учебного года – или лучше чтоб не простаивала 3 месяца?
Не ждать. Не хотите сдавать дешево в несезон, поставьте сразу высокую цену. Лучше 3 месяца ловить жирного карася, чем чтобы квартира стояла "под паром". Я бы написал в рекламе "цена 9, с сентября 11".