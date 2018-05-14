Додано: Сер 30 тра, 2018 13:57

SmmrHols написав: Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.



Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений.

Но вот что-то не понятна цена реального предложения:

вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.



Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.



В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох? Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений.Но вот что-то не понятна цена реального предложения:вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?

1. Героев Днепра - это уже не та Оболонь, которую все хотят.2. На рынке сейчас уже идет конкуренция среди новостроев. Даже дома 00-х уже не совсем "в тренде". Более старый фонд получает оставшееся.3. Несезон только начался - чувак может залипнуть надолго.4. Это явление я уже наблюдал после Евровидения - резко освободилась тьма квартир тех, кто ориентировался на гостей мероприятия и они начали дико демпинговать. А тут был ажиотаж с финалом ЛЧ. Народ схлынул, теперь надо быстро всю эту тьму жилья сдать - резкое увеличение предложения порождает снижение цены да еще и в несезон.5. 2к на ГД (ябы это рассматривал как Минский массив, хотя чисто формально - Оболонь), в брежневке за 9000 - ну не сказал-бы что такая уж низкая цена.6. Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если/когда достроят метро. Вполне может быть это будет под президентские выборы 2019.