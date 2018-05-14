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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1076107710781079

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 148
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
20
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
28
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:06

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если достроят метро. Вполне может быть под выборы 2019.

метро менее, чем за год? :shock:
не слежу, но там вроде бы даже тендер который раз переносят, а по сути не начинали.


Не слежу, но вроде как китайцам отдали, а тянут туда поэтапно с фиг знает какого года от метро Сырец. в свое время меня очень удивила неожиданно быстрое открытие станции Сырец и целой пачки в Голосеевском районе. Все может быть, но может и не быть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:18

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  antonivs3 написав: расходов только 17го Церезита купить и намазать все, дабы пыли не было.

Зачем мне ПВА, разбавленный водой? Я могу сам развести, а еще лучше концентрат полиакрилата

пва со временем может отслаиваться/шелушиться. грунт никогда.


Хто сказал? Нанесите на невпитывающее основание ст17 и посмотрите что с ним будет через непродолжительное время. Начнем с того, что он не будет держаться, хотя и должен признать, что он расчитан для впитывающих оснований, но хороший грунт для впитывающих оснований будет держаться даже на стекле. У меня например микрокапли синего цвета на окнах с 2004 года все не слазят. Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.
rjkz
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  #<1 ... 1076107710781079
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