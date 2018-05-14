Додано: Чет 31 тра, 2018 00:18

antonivs3 написав: rjkz написав: antonivs3 написав: расходов только 17го Церезита купить и намазать все, дабы пыли не было. расходов только 17го Церезита купить и намазать все, дабы пыли не было.

Зачем мне ПВА, разбавленный водой? Я могу сам развести, а еще лучше концентрат полиакрилата Зачем мне ПВА, разбавленный водой? Я могу сам развести, а еще лучше концентрат полиакрилата

пва со временем может отслаиваться/шелушиться. грунт никогда. пва со временем может отслаиваться/шелушиться. грунт никогда.

Хто сказал? Нанесите на невпитывающее основание ст17 и посмотрите что с ним будет через непродолжительное время. Начнем с того, что он не будет держаться, хотя и должен признать, что он расчитан для впитывающих оснований, но хороший грунт для впитывающих оснований будет держаться даже на стекле. У меня например микрокапли синего цвета на окнах с 2004 года все не слазят. Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.