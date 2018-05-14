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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 00:06
antonivs3 написав: rjkz написав:
Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если достроят метро. Вполне может быть под выборы 2019.
метро менее, чем за год?
не слежу, но там вроде бы даже тендер который раз переносят, а по сути не начинали.
Не слежу, но вроде как китайцам отдали, а тянут туда поэтапно с фиг знает какого года от метро Сырец. в свое время меня очень удивила неожиданно быстрое открытие станции Сырец и целой пачки в Голосеевском районе. Все может быть, но может и не быть.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 00:18
antonivs3 написав: rjkz написав: antonivs3 написав:
расходов только 17го Церезита купить и намазать все, дабы пыли не было.
Зачем мне ПВА, разбавленный водой? Я могу сам развести, а еще лучше концентрат полиакрилата
пва со временем может отслаиваться/шелушиться. грунт никогда.
Хто сказал? Нанесите на невпитывающее основание ст17 и посмотрите что с ним будет через непродолжительное время. Начнем с того, что он не будет держаться, хотя и должен признать, что он расчитан для впитывающих оснований, но хороший грунт для впитывающих оснований будет держаться даже на стекле. У меня например микрокапли синего цвета на окнах с 2004 года все не слазят. Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:26
antonivs3 написав: rjkz написав:
Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если достроят метро. Вполне может быть под выборы 2019.
метро менее, чем за год?
не слежу, но там вроде бы даже тендер который раз переносят, а по сути не начинали.
1на станція в рік,
но Віталя себе уже, видно, не увіковічить станцією
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:19
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23
940 ойро в месяц
Цитата - " Я не думаю, что по таким ценам в Гамбурге можно найти квартиру"
Подвал, это подвал
Оч интересное видео, парень упоминает некоторые контракты на жильё в которых есть пункт о том, что арендатор обязуется открывать окна на проветривание н раз в день. Климат в Гамбурге швах полнейший
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47
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Влажность 100%я?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25
rjkz написав:
Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт
при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.
Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:59
Егор написав: rjkz написав:
Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт
при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.
Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?
Немецкий по 20 ойро))
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