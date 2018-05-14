RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1076107710781079

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 148
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
20
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
28
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:06

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если достроят метро. Вполне может быть под выборы 2019.

метро менее, чем за год? :shock:
не слежу, но там вроде бы даже тендер который раз переносят, а по сути не начинали.


Не слежу, но вроде как китайцам отдали, а тянут туда поэтапно с фиг знает какого года от метро Сырец. в свое время меня очень удивила неожиданно быстрое открытие станции Сырец и целой пачки в Голосеевском районе. Все может быть, но может и не быть.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7598
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:18

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:
  antonivs3 написав: расходов только 17го Церезита купить и намазать все, дабы пыли не было.

Зачем мне ПВА, разбавленный водой? Я могу сам развести, а еще лучше концентрат полиакрилата

пва со временем может отслаиваться/шелушиться. грунт никогда.


Хто сказал? Нанесите на невпитывающее основание ст17 и посмотрите что с ним будет через непродолжительное время. Начнем с того, что он не будет держаться, хотя и должен признать, что он расчитан для впитывающих оснований, но хороший грунт для впитывающих оснований будет держаться даже на стекле. У меня например микрокапли синего цвета на окнах с 2004 года все не слазят. Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7598
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:26

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Если покупать, то перспективней выглядит веник чем "далекая" Оболонь. Есть потенциал для роста. Особенно если достроят метро. Вполне может быть под выборы 2019.

метро менее, чем за год? :shock:
не слежу, но там вроде бы даже тендер который раз переносят, а по сути не начинали.

1на станція в рік,
но Віталя себе уже, видно, не увіковічить станцією
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 09.03.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

німецький цоколь - квартира хаузмайстера
https://www.youtube.com/watch?v=KfypINQYW28
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 09.03.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23

  flyman написав:німецький цоколь - квартира хаузмайстера
https://www.youtube.com/watch?v=KfypINQYW28


940 ойро в месяц
Цитата - " Я не думаю, что по таким ценам в Гамбурге можно найти квартиру"
Подвал, это подвал
Оч интересное видео, парень упоминает некоторые контракты на жильё в которых есть пункт о том, что арендатор обязуется открывать окна на проветривание н раз в день. Климат в Гамбурге швах полнейший :D
hume
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 27.12.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47

hume
Влажность 100%я?
барабашов
 
Повідомлень: 926
З нами з: 16.06.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:25

  rjkz написав:Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.


Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?
Егор
 
Повідомлень: 258
З нами з: 04.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:59

  Егор написав:
  rjkz написав:Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.


Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?

Немецкий по 20 ойро))
hume
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 27.12.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:01

  hume написав:
  Егор написав:
  rjkz написав:Хороший тест на качество грунта - нанесите на горизонтальную минеральную впитывающую поверхность 120-150 грамм на метр грунта, дайте высохнуть (чтобы быть совсем уверенным - сутки, но хороший грунт при температуре не менее 15 градусов по Цельсию может и 12 часов, а при более высоких температурах время еще меньше) и вылейте на эту поверхность стакан воды. На поверхности, прогрунтованной качественным грунтом, пятно воды не измениться заметно в течении получаса. Для большинства отечественных грунтов (чтобы не написать "для всех") характерно мгновенное впитывание воды сквозь грунт в основание. Хотя это только одно из свойств грунтов, но оно говорит об очень многом.


Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?

Немецкий по 20 ойро))


Ведь, могут же и фуфло за 20 евро парить.:) Интересует проверенная марка.
Егор
 
Повідомлень: 258
З нами з: 04.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:20

  Прохожий написав:Сорри за оффтоп но опять вести с полей...
Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. 8)
По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду...
Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки" 8)


Дёшево слал. Мог за 12-13т спокойно слать.
Пусть через пол года смело повышает цену или хотя бы к баксу привяжется
X-Fresh
 
Повідомлень: 80
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1076107710781079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1247, 1248, 1249
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12488 1403183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 15:24
X-Fresh
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Цены на недвижимость Одессы
Anonymous » Чет 11 лют, 2010 21:41
2 4640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 18:46
aleks7872676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.