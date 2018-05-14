Uzin, Stauf, немецкий Thomsit, немецкий Schonox из того, что сразу на ум пришло. Только следует учитывать основание (то есть, на какую поверхность надо нанести грунт) и то, что будет наносится поверх грунта. вообще почти все немецкие продукты в своей основе имеют компоненты Basf (помните такие кассеты были? Видео и аудио, а вообще это химический гигант). Цена вроде как и не маленькая, но, например, для того, чтобы из концентрата D54 Stauf получить ст17 его надо развести водой примерно 1 к 8-9, то есть из кг концентрата получается 10 кг грунта равнозначного ст17. Только это уже не грунт. Не, ну его можно применять для некоторых видов малярных работ, но я-бы не рекомендовал разводить больше чем 1 к 5-6, а для работ, где необходимо укрепление основания 1 к 4. За украинский Томзит и шонокс ручаться не могу, но в Германии это очень уважаемые производители профессиональных материалов. А к примеру, Дюфа в Германии практически никому не известна.
Ну еще Mapei И Kerakoll - очень неплохие итальянские производители, но у них не все продукты однозначно безупречные. Многие продукты производятся в Польше. Кстати, Sopro с некоторых пор принадлежит Mapei, но имеет более приятную цену на аналогичные продукты при довольно приемлемом качестве (откровенно говоря, я не слышал о проблемах с Сопро). А вот Litokoll не стал-бы рекомендовать. Он и в Италии-то имеет до 3% рынка (Мапей и Кераколл на двоих 40%), так в Украину еще и завозится преимущественно российского производства и мне неоднократно приходилось иметь дело с объектами, на которых с литоколом были рекламации.