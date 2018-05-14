RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1077107810791080

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 148
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
20
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
28
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:03

  Егор написав:
  hume написав:
  Егор написав:
Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?

Немецкий по 20 ойро))




Ведь, могут же и фуфло за 20 евро парить.:) Интересует проверенная марка.


Uzin, Stauf, немецкий Thomsit, немецкий Schonox из того, что сразу на ум пришло. Только следует учитывать основание (то есть, на какую поверхность надо нанести грунт) и то, что будет наносится поверх грунта. вообще почти все немецкие продукты в своей основе имеют компоненты Basf (помните такие кассеты были? Видео и аудио, а вообще это химический гигант). Цена вроде как и не маленькая, но, например, для того, чтобы из концентрата D54 Stauf получить ст17 его надо развести водой примерно 1 к 8-9, то есть из кг концентрата получается 10 кг грунта равнозначного ст17. Только это уже не грунт. Не, ну его можно применять для некоторых видов малярных работ, но я-бы не рекомендовал разводить больше чем 1 к 5-6, а для работ, где необходимо укрепление основания 1 к 4. За украинский Томзит и шонокс ручаться не могу, но в Германии это очень уважаемые производители профессиональных материалов. А к примеру, Дюфа в Германии практически никому не известна.
Ну еще Mapei И Kerakoll - очень неплохие итальянские производители, но у них не все продукты однозначно безупречные. Многие продукты производятся в Польше. Кстати, Sopro с некоторых пор принадлежит Mapei, но имеет более приятную цену на аналогичные продукты при довольно приемлемом качестве (откровенно говоря, я не слышал о проблемах с Сопро). А вот Litokoll не стал-бы рекомендовать. Он и в Италии-то имеет до 3% рынка (Мапей и Кераколл на двоих 40%), так в Украину еще и завозится преимущественно российского производства и мне неоднократно приходилось иметь дело с объектами, на которых с литоколом были рекламации.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:17

  X-Fresh написав:
  Прохожий написав:Сорри за оффтоп но опять вести с полей...
Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. 8)
По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду...
Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки" 8)


Дёшево слал. Мог за 12-13т спокойно слать.
Пусть через пол года смело повышает цену или хотя бы к баксу привяжется


смотря в какой части соломы и что рядом
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1077107810791080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1246, 1247, 1248
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12470 1404643
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 20:20
change_pm
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Цены на недвижимость Одессы
Anonymous » Чет 11 лют, 2010 21:41
2 4641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 18:46
aleks7872676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.