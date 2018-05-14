Додано: Суб 02 чер, 2018 20:03

Егор написав: hume написав: Егор написав:

Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим? Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?

Немецкий по 20 ойро)) Немецкий по 20 ойро))







Ведь, могут же и фуфло за 20 евро парить. Интересует проверенная марка. Ведь, могут же и фуфло за 20 евро парить.Интересует проверенная марка.

Uzin, Stauf, немецкий Thomsit, немецкий Schonox из того, что сразу на ум пришло. Только следует учитывать основание (то есть, на какую поверхность надо нанести грунт) и то, что будет наносится поверх грунта. вообще почти все немецкие продукты в своей основе имеют компоненты Basf (помните такие кассеты были? Видео и аудио, а вообще это химический гигант). Цена вроде как и не маленькая, но, например, для того, чтобы из концентрата D54 Stauf получить ст17 его надо развести водой примерно 1 к 8-9, то есть из кг концентрата получается 10 кг грунта равнозначного ст17. Только это уже не грунт. Не, ну его можно применять для некоторых видов малярных работ, но я-бы не рекомендовал разводить больше чем 1 к 5-6, а для работ, где необходимо укрепление основания 1 к 4. За украинский Томзит и шонокс ручаться не могу, но в Германии это очень уважаемые производители профессиональных материалов. А к примеру, Дюфа в Германии практически никому не известна.Ну еще Mapei И Kerakoll - очень неплохие итальянские производители, но у них не все продукты однозначно безупречные. Многие продукты производятся в Польше. Кстати, Sopro с некоторых пор принадлежит Mapei, но имеет более приятную цену на аналогичные продукты при довольно приемлемом качестве (откровенно говоря, я не слышал о проблемах с Сопро). А вот Litokoll не стал-бы рекомендовать. Он и в Италии-то имеет до 3% рынка (Мапей и Кераколл на двоих 40%), так в Украину еще и завозится преимущественно российского производства и мне неоднократно приходилось иметь дело с объектами, на которых с литоколом были рекламации.