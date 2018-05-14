Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Егор написав: Поделитесь опытом, какой грунт можно считать хорошим?
Немецкий по 20 ойро))
Ведь, могут же и фуфло за 20 евро парить. Интересует проверенная марка.
Uzin, Stauf, немецкий Thomsit, немецкий Schonox из того, что сразу на ум пришло. Только следует учитывать основание (то есть, на какую поверхность надо нанести грунт) и то, что будет наносится поверх грунта. вообще почти все немецкие продукты в своей основе имеют компоненты Basf (помните такие кассеты были? Видео и аудио, а вообще это химический гигант). Цена вроде как и не маленькая, но, например, для того, чтобы из концентрата D54 Stauf получить ст17 его надо развести водой примерно 1 к 8-9, то есть из кг концентрата получается 10 кг грунта равнозначного ст17. Только это уже не грунт. Не, ну его можно применять для некоторых видов малярных работ, но я-бы не рекомендовал разводить больше чем 1 к 5-6, а для работ, где необходимо укрепление основания 1 к 4. За украинский Томзит и шонокс ручаться не могу, но в Германии это очень уважаемые производители профессиональных материалов. А к примеру, Дюфа в Германии практически никому не известна. Ну еще Mapei И Kerakoll - очень неплохие итальянские производители, но у них не все продукты однозначно безупречные. Многие продукты производятся в Польше. Кстати, Sopro с некоторых пор принадлежит Mapei, но имеет более приятную цену на аналогичные продукты при довольно приемлемом качестве (откровенно говоря, я не слышал о проблемах с Сопро). А вот Litokoll не стал-бы рекомендовать. Он и в Италии-то имеет до 3% рынка (Мапей и Кераколл на двоих 40%), так в Украину еще и завозится преимущественно российского производства и мне неоднократно приходилось иметь дело с объектами, на которых с литоколом были рекламации.
Прохожий написав:Сорри за оффтоп но опять вести с полей... Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду... Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки"
Дёшево слал. Мог за 12-13т спокойно слать. Пусть через пол года смело повышает цену или хотя бы к баксу привяжется
rjkz написав: Uzin, Stauf, немецкий Thomsit, немецкий Schonox из того, что сразу на ум пришло. Только следует учитывать основание (то есть, на какую поверхность надо нанести грунт) и то, что будет наносится поверх грунта. вообще почти все немецкие продукты в своей основе имеют компоненты Basf (помните такие кассеты были? Видео и аудио, а вообще это химический гигант). Цена вроде как и не маленькая, но, например, для того, чтобы из концентрата D54 Stauf получить ст17 его надо развести водой примерно 1 к 8-9, то есть из кг концентрата получается 10 кг грунта равнозначного ст17. Только это уже не грунт. Не, ну его можно применять для некоторых видов малярных работ, но я-бы не рекомендовал разводить больше чем 1 к 5-6, а для работ, где необходимо укрепление основания 1 к 4. За украинский Томзит и шонокс ручаться не могу, но в Германии это очень уважаемые производители профессиональных материалов. А к примеру, Дюфа в Германии практически никому не известна. Ну еще Mapei И Kerakoll - очень неплохие итальянские производители, но у них не все продукты однозначно безупречные. Многие продукты производятся в Польше. Кстати, Sopro с некоторых пор принадлежит Mapei, но имеет более приятную цену на аналогичные продукты при довольно приемлемом качестве (откровенно говоря, я не слышал о проблемах с Сопро). А вот Litokoll не стал-бы рекомендовать. Он и в Италии-то имеет до 3% рынка (Мапей и Кераколл на двоих 40%), так в Украину еще и завозится преимущественно российского производства и мне неоднократно приходилось иметь дело с объектами, на которых с литоколом были рекламации.
Bolt написав:Материалами Литокол 3 года назад делали гидроизоляцию бассейна. Грунт +пластификаторы+гидрофобизаторы в бетон и штукатурку. Полет нормальный.
Так и условным "церезитом" некоторые объекты стоят. Но не все. В этом и разница с действительно профессиональными материалами - гарантированный результат и весьмаааааа длительное старение. 3 года - это конечно уже достижение. Я когда-то имел дело с украинским производителем строительной химии - мегадешевая, но паркетный клей, например, при том что сначала хватает очень сильно, но через 2 года рассыпается. Знакомый моего друга дом построил, потом как-то встречались - ремонт делает. Я - чего? Ты-ж только построил. - Так уже 7 лет прошло! Где-то плитка начала отваливаться, где-то паркет скрипит, по стенам трещинки пошли и тд.
Ну а беженцев надо куда-то девать - "Европа-ж не резиновая". В приписываемом мне пессимизме я так часто оказываюсь прав, что уверен - беженцам из Африки и БВ в Украине быть! Готовим койко-места, господа лендлорды.
Ну а беженцев надо куда-то девать - "Европа-ж не резиновая". В приписываемом мне пессимизме я так часто оказываюсь прав, что уверен - беженцам из Африки и БВ в Украине быть! Готовим койко-места, господа лендлорды.
Они пешком уйдут карпатскими лесами, им нужны пособия и сладкая жизнь. Даже холодный климат скандинавии не пугает аборигенов ближнего востока. Там социалка, там жильё, там пособия, их даже полиция не трогает.