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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:33
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
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fefelova
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Додано: Чет 14 чер, 2018 20:50
fefelova написав:
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
Весьма интеллектуальное заключение.
Осталось уточнить - 200 баксов в
-день
-месяц
-год
?
На протяжении:
-года
-5 лет
-10 лет
-...
-100 лет
?
Стабильность
-в Украине
-в США
-Канаде
-Зимбабве
-Гонконге
-Австралии
-где еще ходят доллары?
Богатство - это что и где? Если речь идет о финансовой независимости, то опрос вверху.
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rjkz
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2
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05
rjkz написав: fefelova написав:
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
Весьма интеллектуальное заключение.
Осталось уточнить - 200 баксов в
-день
-месяц
-год
?
На протяжении:
-года
-5 лет
-10 лет
-...
-100 лет
?
Стабильность
-в Украине
-в США
-Канаде
-Зимбабве
-Гонконге
-Австралии
-где еще ходят доллары?
Богатство - это что и где? Если речь идет о финансовой независимости, то опрос вверху.
вопрос "куда откладувать" в Пенсійний фонд, Ощадбанк, слоїк...?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10
rjkz написав:
ценник на некоторые юридические услуги
Наприклад?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:26
V2 написав: rjkz написав:
ценник на некоторые юридические услуги
Наприклад?
"вирішити питання у суді" наприклад...
щось ще розтулмачити?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:18
fefelova написав:
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
Вы из тех людей, которые в 80-ых считали, что, если откладывать по 20 рублей в месяц, в старости можно безбедно жить. В итоге они умерли в нищете.
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Vlad442
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