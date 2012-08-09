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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1079108010811082>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 150
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
29
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:50

  fefelova написав:Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.


Весьма интеллектуальное заключение.
:mrgreen:
Осталось уточнить - 200 баксов в
-день
-месяц
-год
?
На протяжении:
-года
-5 лет
-10 лет
-...
-100 лет
?
Стабильность
-в Украине
-в США
-Канаде
-Зимбабве
-Гонконге
-Австралии
-где еще ходят доллары?

Богатство - это что и где? Если речь идет о финансовой независимости, то опрос вверху.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05

  rjkz написав:
  fefelova написав:Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.


Весьма интеллектуальное заключение.
:mrgreen:
Осталось уточнить - 200 баксов в
-день
-месяц
-год
?
На протяжении:
-года
-5 лет
-10 лет
-...
-100 лет
?
Стабильность
-в Украине
-в США
-Канаде
-Зимбабве
-Гонконге
-Австралии
-где еще ходят доллары?

Богатство - это что и где? Если речь идет о финансовой независимости, то опрос вверху.

вопрос "куда откладувать" в Пенсійний фонд, Ощадбанк, слоїк...?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:ценник на некоторые юридические услуги

Наприклад?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:26

  V2 написав:
  rjkz написав:ценник на некоторые юридические услуги

Наприклад?

"вирішити питання у суді" наприклад...
щось ще розтулмачити?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  fefelova написав:Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.

Вы из тех людей, которые в 80-ых считали, что, если откладывать по 20 рублей в месяц, в старости можно безбедно жить. В итоге они умерли в нищете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:58

  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

И не надо таких нам арендаторов, только воздух портят выхлопными газами.
Надо искать приверженцев гринлайфа.
К примеру, бабушек с кравчучками, или студентов-травоведов - они люди культурные, давно взяли курс на европейскую столицу Амстердам.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:12

  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

Какой уровень ремонта? Сколько вложили?

Сдали за 9500, значит такой уровень цен сейчас. Сдадут еще раз.
Какое было время экспозиции?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

І знову в оренду цоколя проситься Мальвіна, цього разу з трьома маленькимх песиками і дитиною 2х років.
які ризики? яку ціну заряжать(писали що за тварин тре +20% до цінника, прошу уточнити +20% це одного мокрого носа; а за дитину +%)?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 чер, 2018 08:18, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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