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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:50
Весьма интеллектуальное заключение.
Осталось уточнить - 200 баксов в
-день
-месяц
-год
?
На протяжении:
-года
-5 лет
-10 лет
-...
-100 лет
?
Стабильность
-в Украине
-в США
-Канаде
-Зимбабве
-Гонконге
-Австралии
-где еще ходят доллары?
Богатство - это что и где? Если речь идет о финансовой независимости, то опрос вверху.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05
вопрос "куда откладувать" в Пенсійний фонд, Ощадбанк, слоїк...?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:26
"вирішити питання у суді" наприклад...
щось ще розтулмачити?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:58
И не надо таких нам арендаторов, только воздух портят выхлопными газами.
Надо искать приверженцев гринлайфа.
К примеру, бабушек с кравчучками, или студентов-травоведов - они люди культурные, давно взяли курс на европейскую столицу Амстердам.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:12
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
І знову в оренду цоколя проситься Мальвіна, цього разу з трьома маленькимх песиками і дитиною 2х років.
які ризики? яку ціну заряжать(писали що за тварин тре +20% до цінника, прошу уточнити +20% це одного мокрого носа; а за дитину +%)?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 чер, 2018 08:18, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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