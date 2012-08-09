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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:16
Vlad442 написав: fefelova написав:
Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.
Вы из тех людей, которые в 80-ых считали, что, если откладывать по 20 рублей в месяц, в старости можно безбедно жить. В итоге они умерли в нищете.
а надо було по $20, але тоді це був кримінал
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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