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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1079108010811082

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 150
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
29
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:16

  Vlad442 написав:
  fefelova написав:Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.

Вы из тех людей, которые в 80-ых считали, что, если откладывать по 20 рублей в месяц, в старости можно безбедно жить. В итоге они умерли в нищете.

а надо було по $20, але тоді це був кримінал
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:35

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

Какой уровень ремонта? Сколько вложили?

Сдали за 9500, значит такой уровень цен сейчас. Сдадут еще раз.
Какое было время экспозиции?

Информация была от арендаторов (простые банковские сотрудники, из розницы), а не арендодателей, потому ни про экспозицию ни сколько вложили не знаю. Но как оказалось это почти соседи знакомого, ремонты там достаточно экономные под аренду, ориентировочно до 10куе на все.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:00

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

Какой уровень ремонта? Сколько вложили?

Сдали за 9500, значит такой уровень цен сейчас. Сдадут еще раз.
Какое было время экспозиции?

Гы. Нашли лохов что сняли за 9500 когда есть там варианты и по 8 тыс. Через месяц лохи поняли, что их развели и съехали. Хитрожопые ленлорды сосут лапу пока найдут новых лохов которые через месяц съедут. Простои хитрожопым ленлордам обеспечены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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  #<1 ... 1079108010811082
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