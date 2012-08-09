а надо було по $20, але тоді це був кримінал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:16
а надо було по $20, але тоді це був кримінал
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:35
Информация была от арендаторов (простые банковские сотрудники, из розницы), а не арендодателей, потому ни про экспозицию ни сколько вложили не знаю. Но как оказалось это почти соседи знакомого, ремонты там достаточно экономные под аренду, ориентировочно до 10куе на все.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 18 чер, 2018 16:00
Гы. Нашли лохов что сняли за 9500 когда есть там варианты и по 8 тыс. Через месяц лохи поняли, что их развели и съехали. Хитрожопые ленлорды сосут лапу пока найдут новых лохов которые через месяц съедут. Простои хитрожопым ленлордам обеспечены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:34
Вести с полей: однуха на краю Ирпеня с бюджетным ремонтом сдана за 5500 грн. (товарищ снял).
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