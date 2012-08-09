Додано: Вів 19 чер, 2018 04:06

Да опять рылы мутят с голоду. Начались сказочные истории. Сейчас в аренде, как и всегда в июне, время арендатора. спроса нет, цены минимальные. Что там в Ирпене я не знаю. Но к примеру за 6к с бюджетным ремонтом есть хаты на левом берегу у метро. (в марте-апреле за тоже самое просили +1к). Так что фальстарт или от недоедания?! Ждите средины августа.

З,ы. как патриотку люди берут за 9.5 вообще хз? Это должен быть супер ремонт. По 10к в новострое однуху не проблема снять при чём в гораздо более удачной локации. Хотя может кто-то кончает от ПОХа? Ну не знаю, если около самого метро Позняки, в домах 2005-2007 года постройки ещё может быть можно что-то рассмотреть(там и качество постройки и планировки и ремонты). Но Патриотка, до метро шагать прилично, народу тьма, застройка плотная, в ремонт копейки лишней арендодатель не вложит всё по минимуму, хз кто снимает.