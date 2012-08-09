RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1079108010811082

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 150
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
29
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:16

  Vlad442 написав:
  fefelova написав:Если откладывать по 200 долларов к старости можно себя хорошо обеспечить богатством. Но это при учете стабилности.

Вы из тех людей, которые в 80-ых считали, что, если откладывать по 20 рублей в месяц, в старости можно безбедно жить. В итоге они умерли в нищете.

а надо було по $20, але тоді це був кримінал
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 822 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:35

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

Какой уровень ремонта? Сколько вложили?

Сдали за 9500, значит такой уровень цен сейчас. Сдадут еще раз.
Какое было время экспозиции?

Информация была от арендаторов (простые банковские сотрудники, из розницы), а не арендодателей, потому ни про экспозицию ни сколько вложили не знаю. Но как оказалось это почти соседи знакомого, ремонты там достаточно экономные под аренду, ориентировочно до 10куе на все.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21023
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4661 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:00

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Вести с полей.
В патриотике, ЖК Дубравица 1к сдали за 9500. Правда, достаточно быстро арендаторы съехали - ибо полная опа утром на машине выехать

Какой уровень ремонта? Сколько вложили?

Сдали за 9500, значит такой уровень цен сейчас. Сдадут еще раз.
Какое было время экспозиции?

Гы. Нашли лохов что сняли за 9500 когда есть там варианты и по 8 тыс. Через месяц лохи поняли, что их развели и съехали. Хитрожопые ленлорды сосут лапу пока найдут новых лохов которые через месяц съедут. Простои хитрожопым ленлордам обеспечены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23126
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:34

Вести с полей: однуха на краю Ирпеня с бюджетным ремонтом сдана за 5500 грн. (товарищ снял).
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 09.08.15
Подякував: 256 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:10

  Natt написав:Вести с полей: однуха на краю Ирпеня с бюджетным ремонтом сдана за 5500 грн. (товарищ снял).

Чую, надо поднимать хотелку.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 177
З нами з: 26.02.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 04:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Да опять рылы мутят с голоду. Начались сказочные истории. Сейчас в аренде, как и всегда в июне, время арендатора. спроса нет, цены минимальные. Что там в Ирпене я не знаю. Но к примеру за 6к с бюджетным ремонтом есть хаты на левом берегу у метро. (в марте-апреле за тоже самое просили +1к). Так что фальстарт или от недоедания?! Ждите средины августа.
З,ы. как патриотку люди берут за 9.5 вообще хз? Это должен быть супер ремонт. По 10к в новострое однуху не проблема снять при чём в гораздо более удачной локации. Хотя может кто-то кончает от ПОХа? Ну не знаю, если около самого метро Позняки, в домах 2005-2007 года постройки ещё может быть можно что-то рассмотреть(там и качество постройки и планировки и ремонты). Но Патриотка, до метро шагать прилично, народу тьма, застройка плотная, в ремонт копейки лишней арендодатель не вложит всё по минимуму, хз кто снимает.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 366
З нами з: 15.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flashgingo написав:Что там в Ирпене я не знаю

податкова академія
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 822 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:46

Какие налоги нужно платить, сдавая квартиру

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... a_kvartiru
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 05.06.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45

  kingkongovets написав:Какие налоги нужно платить, сдавая квартиру

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... a_kvartiru

физлицу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 822 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1079108010811082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yatsuk72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1394, 1395, 1396
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13953 1602762
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 10:40
барабашов
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
291 111789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:29
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.