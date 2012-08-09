а надо було по $20, але тоді це був кримінал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:16
а надо було по $20, але тоді це був кримінал
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:35
Информация была от арендаторов (простые банковские сотрудники, из розницы), а не арендодателей, потому ни про экспозицию ни сколько вложили не знаю. Но как оказалось это почти соседи знакомого, ремонты там достаточно экономные под аренду, ориентировочно до 10куе на все.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:00
Гы. Нашли лохов что сняли за 9500 когда есть там варианты и по 8 тыс. Через месяц лохи поняли, что их развели и съехали. Хитрожопые ленлорды сосут лапу пока найдут новых лохов которые через месяц съедут. Простои хитрожопым ленлордам обеспечены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 18 чер, 2018 20:34
Вести с полей: однуха на краю Ирпеня с бюджетным ремонтом сдана за 5500 грн. (товарищ снял).
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:10
Додано: Вів 19 чер, 2018 04:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да опять рылы мутят с голоду. Начались сказочные истории. Сейчас в аренде, как и всегда в июне, время арендатора. спроса нет, цены минимальные. Что там в Ирпене я не знаю. Но к примеру за 6к с бюджетным ремонтом есть хаты на левом берегу у метро. (в марте-апреле за тоже самое просили +1к). Так что фальстарт или от недоедания?! Ждите средины августа.
З,ы. как патриотку люди берут за 9.5 вообще хз? Это должен быть супер ремонт. По 10к в новострое однуху не проблема снять при чём в гораздо более удачной локации. Хотя может кто-то кончает от ПОХа? Ну не знаю, если около самого метро Позняки, в домах 2005-2007 года постройки ещё может быть можно что-то рассмотреть(там и качество постройки и планировки и ремонты). Но Патриотка, до метро шагать прилично, народу тьма, застройка плотная, в ремонт копейки лишней арендодатель не вложит всё по минимуму, хз кто снимает.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:46
Какие налоги нужно платить, сдавая квартиру
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45
физлицу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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