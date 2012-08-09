Додано: Нед 24 чер, 2018 12:07

При наличии воли получать доход с аренды со всех это два раза плюнуть, но это никому не нужно.

Как бы я сделал. Один из вариантов. Внес изменения в ГК и НК. Есть два типа договоров аренды жилья. Один с упрощенной системой налогообложения, другой полный. Упрощенный это стандартного типа, который регистрируется в налоговой (можно онлайн), дает основание для регистрации арендатора, которая автоматически прекращается в последний день действия договора. При упрощенной платится фиксированный налог, который устанавливается местным советом, может с градацией по зонам. Для начала 195 гривен за договор в месяц, например, и ты полностью чист перед совестью и законом. Выселить можешь по окончанию договора без объяснения причин и никто не мешает перезаключать договор каждый месяц.

Или сам регистрируешь договор, указываешь сумму, и платишь с нее налог, но тут арендатор может без согласия арендодателя перезаключить (может через суд) договор на два года по цене, исходя из уплаченных налогов, и арендодатель не вправе отказать или выселить во время действия договора. Если налоги фактически не платились, то сумма продления будет 1000 гривен в месяц.