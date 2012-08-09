Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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При наличии воли получать доход с аренды со всех это два раза плюнуть, но это никому не нужно. Как бы я сделал. Один из вариантов. Внес изменения в ГК и НК. Есть два типа договоров аренды жилья. Один с упрощенной системой налогообложения, другой полный. Упрощенный это стандартного типа, который регистрируется в налоговой (можно онлайн), дает основание для регистрации арендатора, которая автоматически прекращается в последний день действия договора. При упрощенной платится фиксированный налог, который устанавливается местным советом, может с градацией по зонам. Для начала 195 гривен за договор в месяц, например, и ты полностью чист перед совестью и законом. Выселить можешь по окончанию договора без объяснения причин и никто не мешает перезаключать договор каждый месяц. Или сам регистрируешь договор, указываешь сумму, и платишь с нее налог, но тут арендатор может без согласия арендодателя перезаключить (может через суд) договор на два года по цене, исходя из уплаченных налогов, и арендодатель не вправе отказать или выселить во время действия договора. Если налоги фактически не платились, то сумма продления будет 1000 гривен в месяц.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... i_kvartiri І куди подітися нам, простим лендлордам, від кричуще несправедливого щомісячного податку у розмірі 19,5% ??? Мало того, що вгачуєш величезні кошти у первинний ремонт своїх квартир, меблювання, техніку, так ще й треба відкладати на амортизацію, непередбачувані витрати, прибирання, врахувати простої тощо. За нинішнього низького рівня орендних плат цей податок є банальним здирництвом з боку законодавства. Тому й близько 90% орендодавців вигинаються у різних позах вужа, щоб уникнути оподаткування. Справедливий податок - 5%. Ніби саме цей рівень пропонується для внесення на розгляд парламенту. Але, ймовірно, лунатиме довга пісня з цим питанням. Хто як з колег застосовує мімікрію для захисту від хижаків з податкової ??
Цілком ймовірний такий підступний хід з боку законодавців. Як казав герой одного совкового фільму: "Стабільності нєт". Втішає лише той факт, що депутати самі "обвісилися" нерухомістю в оренду як новорічна ялинка, і їм невигідно обкладати власні кишені високим податком. Однозначно 5%-й податок вигідніший державі, бо тоді 99% орендодавців його сплачуватимуть, а за нинішніх умов близько цього числа власників прикидаються зеленим листочком.
ihorkyiv написав:https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/kak_nalogovaya_sluzhba_uznaet_o_fakte_arendi_kvartiri І куди подітися нам, простим лендлордам, від кричуще несправедливого щомісячного податку у розмірі 19,5% ??? Мало того, що вгачуєш величезні кошти у первинний ремонт своїх квартир, меблювання, техніку, так ще й треба відкладати на амортизацію, непередбачувані витрати, прибирання, врахувати простої тощо. За нинішнього низького рівня орендних плат цей податок є банальним здирництвом з боку законодавства. Тому й близько 90% орендодавців вигинаються у різних позах вужа, щоб уникнути оподаткування. Справедливий податок - 5%. Ніби саме цей рівень пропонується для внесення на розгляд парламенту. Але, ймовірно, лунатиме довга пісня з цим питанням. Хто як з колег застосовує мімікрію для захисту від хижаків з податкової ??
Сделают налог 29,5% и заставят платить. Перестанут сдавать? У государства сокращается кормовая база. У арендодателей всегда свежая копейка, можно пощипать. Самое главное, в народе это не вызовет негатива. Скорее наоборот.
Весь вопрос на кого лягут эти 29,5%. В реальности они разделятся в некоторой пропорции, почти пополам между арендатором и арендодателем. Сократится предложение, потому что многие, особенно сдающие дешево постоянным, решать продать, чем возиться с этими копейками. Пусть 10% людей в крупных городах выступают арендодателями (хоть многие это и не афишируют, но у многих после 30-40 всплывает, что они что-то сдают) и 40% людей снимают. Когда государство попытается брать больше с 50% жителей крупных городов, им это не очень понравится.
Второй вопрос в том, что действовать в лоб это загонять людей в тень. Чтобы вывести их из тени наоборот нужны послабления и упрощения, как в варианте, который я привел выше. Выковырять людей из тени с нашим законодательством и налоговой будет очень не просто. Налоговая уже несколько лет не может составить базу и прислать платежки с налогом на недвижимость, а вы хотите, чтобы она как-то достала хитрых увертливых частников, которые скорей по судам будут бегать, чем платить какие-то штрафы.
Vlad442 написав:Весь вопрос на кого лягут эти 29,5%. В реальности они разделятся в некоторой пропорции, почти пополам между арендатором и арендодателем. Сократится предложение, потому что многие, особенно сдающие дешево постоянным, решать продать, чем возиться с этими копейками. Пусть 10% людей в крупных городах выступают арендодателями (хоть многие это и не афишируют, но у многих после 30-40 всплывает, что они что-то сдают) и 40% людей снимают. Когда государство попытается брать больше с 50% жителей крупных городов, им это не очень понравится.
Второй вопрос в том, что действовать в лоб это загонять людей в тень. Чтобы вывести их из тени наоборот нужны послабления и упрощения, как в варианте, который я привел выше. Выковырять людей из тени с нашим законодательством и налоговой будет очень не просто. Налоговая уже несколько лет не может составить базу и прислать платежки с налогом на недвижимость, а вы хотите, чтобы она как-то достала хитрых увертливых частников, которые скорей по судам будут бегать, чем платить какие-то штрафы.
Я думаю, учитывая уровень доверия к государству, даже те лендлорды, которые не прочь делиться с государством, удерживаются от благотворительности, опасаясь раз повесить себе ярмо на шею, которое потом не снимешь и которое со временем будет только тяжелеть. Ранее уже предлагался вариант анонимного полиса, который в случае "всплытия" факта аренды, дает полную индульгенцию. Такой вид, своего рода "акцизной марки", я-бы принял. Любой другой вариант, который предусматривает затраты времени на администрирование и "засвет", меня лично не очень прельщает. А вообще, учитывая все тенденции, этот вид пассивного дохода изживает себя. Надо ловить ситуационные всплески, чтобы выходить. Оно, конечно, не печет (пока), но когда все ломанутся продавать - будет поздно.