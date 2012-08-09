Додано: Сер 27 чер, 2018 10:10

Vlad442 написав: rjkz написав: Я думаю, учитывая уровень доверия к государству, даже те лендлорды, которые не прочь делиться с государством, удерживаются от благотворительности, опасаясь раз повесить себе ярмо на шею, которое потом не снимешь и которое со временем будет только тяжелеть. Ранее уже предлагался вариант анонимного полиса, который в случае "всплытия" факта аренды, дает полную индульгенцию. Такой вид, своего рода "акцизной марки", я-бы принял. Я думаю, учитывая уровень доверия к государству, даже те лендлорды, которые не прочь делиться с государством, удерживаются от благотворительности, опасаясь раз повесить себе ярмо на шею, которое потом не снимешь и которое со временем будет только тяжелеть. Ранее уже предлагался вариант анонимного полиса, который в случае "всплытия" факта аренды, дает полную индульгенцию. Такой вид, своего рода "акцизной марки", я-бы принял.

Я уже как-то писал, что налоги это не благотворительность отдельных граждан. Одна из обязанностей состоявшегося государства это собирать налоги. Есть множество способов поставить арендодателя в нужную позу независимо от его желания и то, что это еще не сделано, проявление слабости государственных институтов.

Я привел один из множества вариантов. Можно придумать более грубый - в рамках КК (что дает больше свободы, чем административное права) доказанный факт аренды с неуплатой налогов или суммами меньше минимума и арендодателю 14 дней исправительных работ и квартира под конфискацию без вариантов. Пара показательных процессов и очередь выстроилась бы регистрировать и платить налоги. Или продавать.

rjkz написав: А вообще, учитывая все тенденции, этот вид пассивного дохода изживает себя. Надо ловить ситуационные всплески, чтобы выходить. А вообще, учитывая все тенденции, этот вид пассивного дохода изживает себя. Надо ловить ситуационные всплески, чтобы выходить.

Я отношусь к этому по-другому. Не изживает, а приходит к цивилизованному виду. Рынок перестает быть рынком продавца и становится рынком покупателя. По поводу выхода, может быть, но сейчас явно не время для выхода. Подождем, когда будут европейские зарплаты, европейские ставки по ипотеке и европейские цены. Я уже как-то писал, что налоги это не благотворительность отдельных граждан. Одна из обязанностей состоявшегося государства это собирать налоги. Есть множество способов поставить арендодателя в нужную позу независимо от его желания и то, что это еще не сделано, проявление слабости государственных институтов.Я привел один из множества вариантов. Можно придумать более грубый - в рамках КК (что дает больше свободы, чем административное права) доказанный факт аренды с неуплатой налогов или суммами меньше минимума и арендодателю 14 дней исправительных работ и квартира под конфискацию без вариантов. Пара показательных процессов и очередь выстроилась бы регистрировать и платить налоги. Или продавать.Я отношусь к этому по-другому. Не изживает, а приходит к цивилизованному виду. Рынок перестает быть рынком продавца и становится рынком покупателя. По поводу выхода, может быть, но сейчас явно не время для выхода. Подождем, когда будут европейские зарплаты, европейские ставки по ипотеке и европейские цены.

1. Наше государство состоится тогда, когда победит коррупцию - пострашней враг, чем на востоке. Есть государства, которые стали успешными и сильными вопреки длящейся многие годы войне, но ни одного с тотальной коррупцией.В условиях тотальной коррупции, можете рассматривать налогоплачение как финансирование коррупции. Показательная посадка 2-3-х десятков (сотен) арендодателей не так изменит отношение к обязательности платить налоги как импичмент пороха КОНКРЕТНО ЗА ОФШОРЫ (это единственный БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, относящийся к времени пребывания на высшем посту государства, остальные и не столь очевидны и труднодоказуемы в НАШИХ судах.Да в данном случае нужен ПРОСТОЙ ФАКТ, не требующий доказательств - наш народ не больно умный, он и отмазки про "слепой траст" хавает как младенец, а закрученные судебные приговоры тупо введут народ в ступор и убеждение, что "петраликсеича обижают"), посадка "любых друзив" самого высокого полета - грановского, кононеко, директора рошен 2015 (за захват земли в Борисполе под бисквитный цех рошен).2. Ну да, я и сказал - ждем момент. Рынком покупателя почему становится? Потому что баланс спроса и предложения перекашивается из-за увеличения предложения и уменьшения спроса. Надеяться, что это как-то изменится глупо, но такие факторы как появление ипотеки могут разогнать рынок - тогда и цены вырастут, тогда и выходить надо. А "европейские" зарплаты, да еще и при "европейской" ипотеке только увеличат сделки по покупке, но не по аренде. Наоборот, увеличится вакантность аренды, хотя средняя платежеспособность и вырастет. Однозначно проиграет старый и очень старый фонд. Может быть выиграет бизнес и премиум сегменты.Можно, конечно, мантрить на какой-нибудь катаклизм, как в свое время переселенцы с Донбасса, позволили сбыться хотелкам многих киевлян, годами продающих свой бетон. Но это свинство (я имею ввиду ХОТЕТЬ всеобщей беды, чтобы на этом заработать), хотя воспользоваться рыночным моментом можно.