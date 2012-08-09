Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я думаю, учитывая уровень доверия к государству, даже те лендлорды, которые не прочь делиться с государством, удерживаются от благотворительности, опасаясь раз повесить себе ярмо на шею, которое потом не снимешь и которое со временем будет только тяжелеть. Ранее уже предлагался вариант анонимного полиса, который в случае "всплытия" факта аренды, дает полную индульгенцию. Такой вид, своего рода "акцизной марки", я-бы принял.
Я уже как-то писал, что налоги это не благотворительность отдельных граждан. Одна из обязанностей состоявшегося государства это собирать налоги. Есть множество способов поставить арендодателя в нужную позу независимо от его желания и то, что это еще не сделано, проявление слабости государственных институтов. Я привел один из множества вариантов. Можно придумать более грубый - в рамках КК (что дает больше свободы, чем административное права) доказанный факт аренды с неуплатой налогов или суммами меньше минимума и арендодателю 14 дней исправительных работ и квартира под конфискацию без вариантов. Пара показательных процессов и очередь выстроилась бы регистрировать и платить налоги. Или продавать.
rjkz написав:А вообще, учитывая все тенденции, этот вид пассивного дохода изживает себя. Надо ловить ситуационные всплески, чтобы выходить.
Я отношусь к этому по-другому. Не изживает, а приходит к цивилизованному виду. Рынок перестает быть рынком продавца и становится рынком покупателя. По поводу выхода, может быть, но сейчас явно не время для выхода. Подождем, когда будут европейские зарплаты, европейские ставки по ипотеке и европейские цены.
1. Наше государство состоится тогда, когда победит коррупцию - пострашней враг, чем на востоке. Есть государства, которые стали успешными и сильными вопреки длящейся многие годы войне, но ни одного с тотальной коррупцией. В условиях тотальной коррупции, можете рассматривать налогоплачение как финансирование коррупции. Показательная посадка 2-3-х десятков (сотен) арендодателей не так изменит отношение к обязательности платить налоги как импичмент пороха КОНКРЕТНО ЗА ОФШОРЫ (это единственный БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, относящийся к времени пребывания на высшем посту государства, остальные и не столь очевидны и труднодоказуемы в НАШИХ судах.Да в данном случае нужен ПРОСТОЙ ФАКТ, не требующий доказательств - наш народ не больно умный, он и отмазки про "слепой траст" хавает как младенец, а закрученные судебные приговоры тупо введут народ в ступор и убеждение, что "петраликсеича обижают"), посадка "любых друзив" самого высокого полета - грановского, кононеко, директора рошен 2015 (за захват земли в Борисполе под бисквитный цех рошен).
2. Ну да, я и сказал - ждем момент. Рынком покупателя почему становится? Потому что баланс спроса и предложения перекашивается из-за увеличения предложения и уменьшения спроса. Надеяться, что это как-то изменится глупо, но такие факторы как появление ипотеки могут разогнать рынок - тогда и цены вырастут, тогда и выходить надо. А "европейские" зарплаты, да еще и при "европейской" ипотеке только увеличат сделки по покупке, но не по аренде. Наоборот, увеличится вакантность аренды, хотя средняя платежеспособность и вырастет. Однозначно проиграет старый и очень старый фонд. Может быть выиграет бизнес и премиум сегменты. Можно, конечно, мантрить на какой-нибудь катаклизм, как в свое время переселенцы с Донбасса, позволили сбыться хотелкам многих киевлян, годами продающих свой бетон. Но это свинство (я имею ввиду ХОТЕТЬ всеобщей беды, чтобы на этом заработать), хотя воспользоваться рыночным моментом можно.
Vlad442 написав:При наличии воли получать доход с аренды со всех это два раза плюнуть, но это никому не нужно. Как бы я сделал. Один из вариантов. Внес изменения в ГК и НК. Есть два типа договоров аренды жилья. Один с упрощенной системой налогообложения, другой полный. Упрощенный это стандартного типа, который регистрируется в налоговой (можно онлайн), дает основание для регистрации арендатора, которая автоматически прекращается в последний день действия договора. При упрощенной платится фиксированный налог, который устанавливается местным советом, может с градацией по зонам. Для начала 195 гривен за договор в месяц, например, и ты полностью чист перед совестью и законом. Выселить можешь по окончанию договора без объяснения причин и никто не мешает перезаключать договор каждый месяц. Или сам регистрируешь договор, указываешь сумму, и платишь с нее налог, но тут арендатор может без согласия арендодателя перезаключить (может через суд) договор на два года по цене, исходя из уплаченных налогов, и арендодатель не вправе отказать или выселить во время действия договора. Если налоги фактически не платились, то сумма продления будет 1000 гривен в месяц.
В Польщі є два варіанта: - ришалт, тобто фіксована ставка 8% на дохід від оренди - загальний податок 18% (чи 19% точно не пам"ятаю) від прибутку з оренди, але тут можна від дохододу віднімати витрати: обслуговування кредиту, ком.послуги, квартплата і т.п. Наприклад, ящко іпотечну квартиру здавати в оренду, то може бути, що вийде 0% податку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:Наше государство состоится тогда, когда победит коррупцию - пострашней враг, чем на востоке.
“Знову читаю "експертні думки" про те, що українці дуже хочуть побороти корупцію. Досить вже цієї маячні з телевізора!
Українці не можуть хотіти побороти корупцію, бо українці не знають що таке корупція. Не знають ні ті, хто люто бореться з корупцією лайками всякої лабуди в тирнетах, не знають навіть ті, хто ту псевдоантикорупційну лабуду пише. Спитайте в цих дєятєлів що таке "корупція" і більшість (якщо не всі) на це запитання не відповість. Вже не кажучи про те, що більшість (якщо не всі вони) наочно показали себе в корупції і їм там подобається. Тому українці не хочуть побороти корупцію, бо не можна хотіти побороти те, про що поняття не маєш
Українці хочуть копати бурштин, ввозити машини на б*** і контрабас, башляючи митникам і мєнтам. Українці хочуть мати кума на тій же митниці і в податковій. Ділом честі для українців є "віддячити" за "послугу" куму з податкової. Ось це українці хочуть
І ще україці хочуть, щоб за це все, за ці всі злочинні і антидержавні дії їм нічого не було. І ще українці хочуть при цьому виглядати великими патріотами і на Великдень гордо вдягати вишиванки до церкви (це я про західних українців, на сході свої фетіші)
Тому українці хочуть використовувати корупцію як щит власному беззаконню, хочуть, щоб за те все, що роблять вони самі відповідали не вони, не їхній кум-депутат/митник/податківець, а якась абстрактна влада. Щоб можна було й далі красти, рєшати, відмазувати, пояснювати чому ти патріот і розкрадаєш країну під час війни, тицяючи пальцями туди наверх і кажучи що "Нехай вони першими перестають красти".
Mason Lemberg
зы: я понял шо лично вы «боретесь с коррупцией» принципиально не платя налоги?) у вас коррупция головного мозга, уважаемый, не хотите платить налоги Украине - будете платить их рашке, тока и всего, коррупция от этого никуда не денется, вот тока говорить вы о ней будете уже втихаря, шоп потом перед кадыровым извиняться не пришлось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.