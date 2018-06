Додано: Сер 27 чер, 2018 13:32

rjkz написав: Наше государство состоится тогда, когда победит коррупцию - пострашней враг, чем на востоке.



“Знову читаю "експертні думки" про те, що українці дуже хочуть побороти корупцію.

Досить вже цієї маячні з телевізора!



Українці не можуть хотіти побороти корупцію, бо українці не знають що таке корупція.

Не знають ні ті, хто люто бореться з корупцією лайками всякої лабуди в тирнетах, не знають навіть ті, хто ту псевдоантикорупційну лабуду пише.

Спитайте в цих дєятєлів що таке "корупція" і більшість (якщо не всі) на це запитання не відповість. Вже не кажучи про те, що більшість (якщо не всі вони) наочно показали себе в корупції і їм там подобається.

Тому українці не хочуть побороти корупцію, бо не можна хотіти побороти те, про що поняття не маєш



Українці хочуть копати бурштин, ввозити машини на б*** і контрабас, башляючи митникам і мєнтам.

Українці хочуть мати кума на тій же митниці і в податковій.

Ділом честі для українців є "віддячити" за "послугу" куму з податкової.

Ось це українці хочуть



І ще україці хочуть, щоб за це все, за ці всі злочинні і антидержавні дії їм нічого не було.

І ще українці хочуть при цьому виглядати великими патріотами і на Великдень гордо вдягати вишиванки до церкви (це я про західних українців, на сході свої фетіші)



Тому українці хочуть використовувати корупцію як щит власному беззаконню, хочуть, щоб за те все, що роблять вони самі відповідали не вони, не їхній кум-депутат/митник/податківець, а якась абстрактна влада.

Щоб можна було й далі красти, рєшати, відмазувати, пояснювати чому ти патріот і розкрадаєш країну під час війни, тицяючи пальцями туди наверх і кажучи що "Нехай вони першими перестають красти".



Mason Lemberg



зы: я понял шо лично вы «боретесь с коррупцией» принципиально не платя налоги)

у вас коррупция головного мозга, уважаемый, не хотите платить налоги Украине - будете платить их рашке, тока и всего, коррупция от этого никуда не денется, вот тока говорить вы о ней будете уже втихаря, шоп потом перед кадыровым извиняться не пришлось



ззы: можете расшифровать свое патетическое блаблабла про офшоры пороха? шо вы ему конкретно инкриминируете? тока поменьше капса и эмоций, онли фактаж

