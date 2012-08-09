1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©