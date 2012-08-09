Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних) 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно. У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир. Имхо.