Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних) 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно. У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир. Имхо.
При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно. У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир. Имхо.
Это будет касаться условных Лубен и Кировоградов(Кропивницких), и то в случае маленького обл.центра - не факт. А вот малые города типа того же Тореза, Умани, Баштанки с Башмачкой или Токмака - да, там лишь земля прокормит и участок будет иметь цену, не бетон. Но и глобального нуля там не будет - ведь ничего не строится, а всё лишь ветшает, что то уже ничего не стоит, как мазанки, бараки и екатерининки - а что то и "па300" можно легко продать. Киеву коллапс не грозит. Пока 1комн. Трою можно будет сдать за зарплату кассира в АшаноАТБ - её и продать можно будет легко за 100-150 аренд даже в состоянии "заселяем с собакой, Флаем и цыганами". Тем более не рухнут районы с метро и более приличной публикой. Девал и падение цены в у.е. не рассматриваем, это случается и регулярно, и тогда каклета резко повышает самооценку эго у матрасников.
+1 Статья возвращает в реальность. Я не институт, но давно уже подобные выкладки пытаюсь довести окружающим. Кроме обвинений в кремлеботстве, пессимизме и пр. грехах ничего не слышу. В плане темы ветки - квартиры будут дешеветь без посторонних факторов, типа беженцев из еще более бедных стран и/или возобновления мощного кредитования. Фактор будет недолгим - в этот момент надо продавать. Недалеко от объекта моего интереса строится большой жилой комплекс с эконом ценником - квартиры раскупаются чуть-ли не в день открытия продаж на очередную очередь. В опчем, у нас люди видят только то, что хотят видеть. Уже сами застройщики со страхом смотрят на те объемы, которые строят, считают, что объемы вводимого жилья надо уменьшить в три раза, чтобы не обрекать рынок на обрушение, но остановиться не могут.
При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно. У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир. Имхо.