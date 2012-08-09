Додано: Вів 03 лип, 2018 17:35

l66 написав: UA написав: Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.

https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309 Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.

При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.

У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.

Имхо. При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.Имхо.

Это будет касаться условных Лубен и Кировоградов(Кропивницких), и то в случае маленького обл.центра - не факт. А вот малые города типа того же Тореза, Умани, Баштанки с Башмачкой или Токмака - да, там лишь земля прокормит и участок будет иметь цену, не бетон. Но и глобального нуля там не будет - ведь ничего не строится, а всё лишь ветшает, что то уже ничего не стоит, как мазанки, бараки и екатерининки - а что то и "па300" можно легко продать.Киеву коллапс не грозит. Пока 1комн. Трою можно будет сдать за зарплату кассира в АшаноАТБ - её и продать можно будет легко за 100-150 аренд даже в состоянии "заселяем с собакой, Флаем и цыганами". Тем более не рухнут районы с метро и более приличной публикой.Девал и падение цены в у.е. не рассматриваем, это случается и регулярно, и тогда каклета резко повышает самооценку эго у матрасников.