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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 150
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
29
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:10

вигідна невигідність?

1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:19

Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:24

  UA написав:Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309

При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.
У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.
Имхо.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:35

  l66 написав:
  UA написав:Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309

При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.
У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.
Имхо.

Это будет касаться условных Лубен и Кировоградов(Кропивницких), и то в случае маленького обл.центра - не факт. А вот малые города типа того же Тореза, Умани, Баштанки с Башмачкой или Токмака - да, там лишь земля прокормит и участок будет иметь цену, не бетон. Но и глобального нуля там не будет - ведь ничего не строится, а всё лишь ветшает, что то уже ничего не стоит, как мазанки, бараки и екатерининки - а что то и "па300" можно легко продать.
Киеву коллапс не грозит. Пока 1комн. Трою можно будет сдать за зарплату кассира в АшаноАТБ - её и продать можно будет легко за 100-150 аренд даже в состоянии "заселяем с собакой, Флаем и цыганами". Тем более не рухнут районы с метро и более приличной публикой.
Девал и падение цены в у.е. не рассматриваем, это случается и регулярно, и тогда каклета резко повышает самооценку эго у матрасников.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:47

  UA написав:Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309


+1
Статья возвращает в реальность.
Я не институт, но давно уже подобные выкладки пытаюсь довести окружающим. Кроме обвинений в кремлеботстве, пессимизме и пр. грехах ничего не слышу.
В плане темы ветки - квартиры будут дешеветь без посторонних факторов, типа беженцев из еще более бедных стран и/или возобновления мощного кредитования. Фактор будет недолгим - в этот момент надо продавать. Недалеко от объекта моего интереса строится большой жилой комплекс с эконом ценником - квартиры раскупаются чуть-ли не в день открытия продаж на очередную очередь. В опчем, у нас люди видят только то, что хотят видеть. Уже сами застройщики со страхом смотрят на те объемы, которые строят, считают, что объемы вводимого жилья надо уменьшить в три раза, чтобы не обрекать рынок на обрушение, но остановиться не могут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:49

  l66 написав:
  UA написав:Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309

При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.
У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.
Имхо.


ДА!
Это ОЧЕВИДНО и неизбежно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:12

  барабашов написав:
  l66 написав:
  UA написав:Думаю, пару лет на слив неликвидных квартир ещё есть.
https://uifuture.org/ru/post/demografic ... onerov_309

При такой удручающей статистике по демографии в будущем возможен вариант, когда и арендаторов найти сложно, и продать невозможно.
У старшего поколения уже будут свои квартиры. А количества молодежи будет недостаточно для всех арендных и продающихся квартир.
Имхо.

Это будет касаться условных Лубен и Кировоградов(Кропивницких), и то в случае маленького обл.центра - не факт. А вот малые города типа того же Тореза, Умани, Баштанки с Башмачкой или Токмака - да, там лишь земля прокормит и участок будет иметь цену, не бетон. Но и глобального нуля там не будет - ведь ничего не строится, а всё лишь ветшает, что то уже ничего не стоит, как мазанки, бараки и екатерининки - а что то и "па300" можно легко продать.
Киеву коллапс не грозит. Пока 1комн. Трою можно будет сдать за зарплату кассира в АшаноАТБ - её и продать можно будет легко за 100-150 аренд даже в состоянии "заселяем с собакой, Флаем и цыганами". Тем более не рухнут районы с метро и более приличной публикой.
Девал и падение цены в у.е. не рассматриваем, это случается и регулярно, и тогда каклета резко повышает самооценку эго у матрасников.


Немного не так.
Да, Киев - один из последних в категории риска, но и в Киеве все не так уж радужно. Первичка, которая пока вроде как в фаворе, станет очень быстро дешевеющей вторичкой. Инвестиции в нынешний новострой+отделка+мебель+техника будут определять цену, которая будет терять вес быстрей дохода от аренды. На этом фоне валютная амортизация будет "приятным" :mrgreen: бонусом на фоне несомненной девальвации гривны и крайне медленного частичного восстановления ставок в пересчете на бакс (обесцениванием которого на 2% в год можно просто пренебречь в расчетах). Что будет с хрущами - даже не представляю. В моем случае, по основному объекту, от депрессии спасает только осознание крайне удачного входа в бетон, что позволило с 2009 года отбить все затраты по инвестиции + что-то иметь сверху. Но созерцание падения цены на уже вторичку постройки начала 00-х радости не добавляет, пока, правда, доход при нынешней цене, отыгрывает дешевеж+текущую амортизацию (доход, правда, это не прибыль), но о крупном форсмажоре даже думать не хоцца - сразу всю математику испортит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:17

  rjkz написав: Недалеко от объекта моего интереса строится большой жилой комплекс с эконом ценником - квартиры раскупаются чуть-ли не в день открытия продаж на очередную очередь. В опчем, у нас люди видят только то, что хотят видеть. Уже сами застройщики со страхом смотрят на те объемы, которые строят, считают, что объемы вводимого жилья надо уменьшить в три раза, чтобы не обрекать рынок на обрушение, но остановиться не могут.

Застройщики не остановятся.
Причины три:
- рискуют всего лишь чужими деньгами
- что делать со строительной техникой?
- нежелание отдавать свою долю рынка
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:30

  rjkz написав:Да, Киев - один из последних в категории риска, но и в Киеве все не так уж радужно.

ХЗ. Уже сложилась ситуация когда обеспеченному пенсионеру уютнее жить в областном центре типа Винницы или Полтавы. Дешевле продукты - услуги. Медицина и дешевле и качественнее.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:12

  UA написав:
  rjkz написав:Да, Киев - один из последних в категории риска, но и в Киеве все не так уж радужно.

ХЗ. Уже сложилась ситуация когда обеспеченному пенсионеру уютнее жить в областном центре типа Винницы или Полтавы. Дешевле продукты - услуги. Медицина и дешевле и качественнее.


Вот чего не знаю - того не знаю, НО:
В Белой Церкви продукты больших заводов/компаний, как минимум, не дешевле. Морковка-картошка-буряк - могет быть.
Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.
rjkz
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