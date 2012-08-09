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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 150
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
29
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:15

  rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.

С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35

  UA написав:
  rjkz написав:
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.


очень мягко говоря - неправда
и то шо в облцентрах можно получить сопоставимую с киевом медицину (сравнение стоматкабинетов - ни о чем) и то шо в киеве при наличии денег сложно получить достойную медицину
феофания кстати работает для всех, если шо, не говоря уже о массе специализированных центров, о которых кроме киева нигде даже не слышали - не бесплатно, конечно
встречаются лишь отдельные спецы и может даже клиники, но в целом - никакого сравнения
у вас кто то знакомый уехал из киева жить на пенсии в провинцию? у меня таких знакомых нет

зы: есть у меня приятель один, так вот он попадая в госмедучреждения любит становиться в позу и начинать вещать о том шо медицина у нас бесплатная и требовать должного к себе отношения исходя из этого - вот с таким подходом нормальное внимание и отношение к себе получить сложно, согласен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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