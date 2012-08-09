rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.