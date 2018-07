Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35

С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.

Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.

очень мягко говоря - неправда

и то шо в облцентрах можно получить сопоставимую с киевом медицину (сравнение стоматкабинетов - ни о чем) и то шо в киеве при наличии денег сложно получить достойную медицину

феофания кстати работает для всех, если шо, не говоря уже о массе специализированных центров, о которых кроме киева нигде даже не слышали - не бесплатно, конечно

на периферии встречаются отдельные спецы и может даже клиники, но в целом - никакого сравнения

у вас кто то знакомый уехал из киева жить на пенсии в провинцию? у меня таких знакомых нет



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.