Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно. Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике. Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
rjkz написав: С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно. Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике. Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
очень мягко говоря - неправда и то шо в облцентрах можно получить сопоставимую с киевом медицину (сравнение стоматкабинетов - ни о чем) и то шо в киеве при наличии денег сложно получить достойную медицину феофания кстати работает для всех, если шо, не говоря уже о массе специализированных центров, о которых кроме киева нигде даже не слышали - не бесплатно, конечно на периферии встречаются отдельные спецы и может даже клиники, но в целом - никакого сравнения у вас кто то знакомый уехал из киева жить на пенсии в провинцию? у меня таких знакомых нет
зы: есть у меня приятель один, так вот он попадая в госмедучреждения любит становиться в позу и начинать вещать о том шо медицина у нас бесплатная и требовать должного к себе отношения исходя из этого - вот с таким подходом нормальное внимание и отношение к себе получить сложно, согласен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно. Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике. Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
"Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие. Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире.
rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно. Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике. Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
Вовсе нет. Стоматология - очень своеобразная медотрасль, с относительно невысоким "порогом входа", потому частные стоматкабинеты и расплодились достаточно быстро. При этом в подавляющем большинстве это именно просто кабинеты, уровня "почистить/поставить пломбу", даже не клиники, и уровень там весьма посредственный. По остальным медотраслям - приблизительно киевского уровня частные клиники могут быть разве что в крупнейших городах (Одесса, Харьков, Львов, Днепр), может как исключение отдельные случаи в городах поменьше (типа тоноцентр в Кропивницком). По очень серьезным случаям типа онкологии Киеву фактически нет альтернативы
rjkz написав:"Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие. Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире.
В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.
В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.
hume написав:В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.
В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.
По исиде согласен.
Так что не всё так однозначно
+1 Ребята "в обороте" но думают, что оказались в нужном месте в нужное время. В городах поменьше Киева лучить от несуществующих болезней сложно. Информация распространяется быстро. Репутации конец. Только в поликлинику и примут (за хабар). ПС.В Киеве наебать уже не считается западлом. Просто рабочий момент.