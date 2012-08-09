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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 151
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:15

  rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.

С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35

  UA написав:
  rjkz написав:
С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.


очень мягко говоря - неправда
и то шо в облцентрах можно получить сопоставимую с киевом медицину (сравнение стоматкабинетов - ни о чем) и то шо в киеве при наличии денег сложно получить достойную медицину
феофания кстати работает для всех, если шо, не говоря уже о массе специализированных центров, о которых кроме киева нигде даже не слышали - не бесплатно, конечно
на периферии встречаются отдельные спецы и может даже клиники, но в целом - никакого сравнения
у вас кто то знакомый уехал из киева жить на пенсии в провинцию? у меня таких знакомых нет

зы: есть у меня приятель один, так вот он попадая в госмедучреждения любит становиться в позу и начинать вещать о том шо медицина у нас бесплатная и требовать должного к себе отношения исходя из этого - вот с таким подходом нормальное внимание и отношение к себе получить сложно, согласен
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:43

  UA написав:
  rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.

С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.


"Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие.
Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ua/news/-/42950 ... anshej-mvf

предлагаю принять во внимание в контексте ветки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:08

  UA написав:
  rjkz написав:Медицина? Ну, не знаю. Государственной, я считаю, в Украине нет. А Добробут, Медиком, Исида в облцентрах есть? Да и это (кроме Исиды) не совсем медицина в шиироком понимании. Диагностика - ну так-сяк, "сопли" лечить - да, даже лучше чем во многих странах с более высоким уровнем жизни. Но если что-то серьезное - очень сомневаюсь.

С медициной все просто. Если в областном центре есть мощный медуниверситет, с медициной там всё ОК. Не бесплатно конечно.
Как пример, в Виннице, стоматология уровня киевских клиник типа Призма 13 (с договором и многолетней гарантией), стоит как платный кабинет (с 20 летним креслом), в киевской районной задрипанной стоматполиклиннике.
Киев просто зажрался. Тут и при наличии денег сложно получить должного внимания.

Вовсе нет.
Стоматология - очень своеобразная медотрасль, с относительно невысоким "порогом входа", потому частные стоматкабинеты и расплодились достаточно быстро. При этом в подавляющем большинстве это именно просто кабинеты, уровня "почистить/поставить пломбу", даже не клиники, и уровень там весьма посредственный.
По остальным медотраслям - приблизительно киевского уровня частные клиники могут быть разве что в крупнейших городах (Одесса, Харьков, Львов, Днепр), может как исключение отдельные случаи в городах поменьше (типа тоноцентр в Кропивницком).
По очень серьезным случаям типа онкологии Киеву фактически нет альтернативы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:22

  rjkz написав:"Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие.
Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире. :mrgreen:

В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.

В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.

По исиде согласен.

Так что не всё так однозначно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:25

  hume написав:В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.

В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.

По исиде согласен.

Так что не всё так однозначно

+1
Ребята "в обороте" но думают, что оказались в нужном месте в нужное время.
В городах поменьше Киева лучить от несуществующих болезней сложно.
Информация распространяется быстро. Репутации конец. Только в поликлинику и примут (за хабар).
ПС.В Киеве наебать уже не считается западлом. Просто рабочий момент.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 03:25

  hume написав:
  rjkz написав:"Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие.
Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире. :mrgreen:

В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.

В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.

По исиде согласен.

Так что не всё так однозначно


С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.
С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают", у меня зимой болячка была неприятная, прописали 6 или 8 позиций, но "на словах" озвучили - "это и это обязательно, это желательно, а это и это если будет так и так" то есть, реально из 6 или 8-ми надо было 2 или 3, но различные варианты тоже просчитаны, поэтому это не совсем "минус", скорей более углубленный просчет сценария. Как правило, во многих случаях они назначают антигистамины - они-то не знают есть-ли у пациента аллергия. И пациент не знает. Ну а так назначение прикрывает их "попу" . При назначении антибиотика назначение пре(о?)биотика не обязательно, но если у пациента "пробьет дно", то уже есть вариант что делать, если не стал принимать сразу. В Штатах так не парятся насколько я знаю - каждый специалист лечит "свою" болезнь. Это если не что-то серьезное (поэтому там особо не бегают "лечить сопли" - и дорого (как правило, все эти мелочи ложатся на дидактибл, то есть типа фрашизы - за свой счет, но если по полису то это в 2-3 раза дороже, чем прийти не по полису. Так визит к терапевту с полисом может затянуть 200 баксов, а визит к этому-же терапевту без полиса 80, но так как эти 200 страховая не оплачивает, то вопрос - нафик надо? Вот если план без дидактибл, то тебя будут лечить за счет страховой так, что сам убегать будешь и список лекарств может вызвать оторопь у киевских врачей) и долго, пока вылечат оно само проходит, в противном случае - комплексные протоколы и контроль, особенно при госпитализации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 03:34

  UA написав:
  hume написав:В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.

В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.

По исиде согласен.

Так что не всё так однозначно

+1
Ребята "в обороте" но думают, что оказались в нужном месте в нужное время.
В городах поменьше Киева лучить от несуществующих болезней сложно.
Информация распространяется быстро. Репутации конец. Только в поликлинику и примут (за хабар).
ПС.В Киеве наебать уже не считается западлом. Просто рабочий момент.


Поэтому, даже в такого рода клиниках лучше иметь "инсайд" - к кому лучше идти. Я сталкивался с людьми, у которых было не все гладко и в Исиде, но тут важен момент подхода или " я за что такие бабки плачу?" или понимание реальности и сложности проблемы, если она выявляется и то, что более высокого уровня в данной специализации и в Украине нет, да и для уровня массовой медицины Штатов это очень неплохо, и в рамках этого уровня люди делают все что могут.
С медикомом у меня есть у кого спросить к кому лучше попасть на прием, и в общем-то, кроме одного случая с детским урологом на Печерске, нареканий нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 04:28

WorldFirst, одна из известных торговых онлайн площадок, обнародовала рейтинг стран Европы с наиболее высоким доходом от сдачи в аренду жилой недвижимости.

Первые три места заняли Ирландия (с прибылью для владельца в 7,08% годовых), далее следует Мальта (с доходом в 6,64%), Португалия (6,43%).

В десятку лидеров также попали такие государства, как Бельгия, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Словакия, и Турция.

Если смотреть на % доход, то лендлорды Киева не отстают от призеров рейтинга :D
l66
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