Додано: Чет 05 лип, 2018 03:25

hume написав: rjkz написав: "Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие.

Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире. "Не знаю как в там в Виннице, я не была" (с), а в Киеве нормальных врачей давно разобрали частные клиники, правда, некоторые продолжают работать и в госклиниках и в частных, но, и интересное дело, такое ощущение, что это два разных человека. Есть знакомые такие.Я уже очень много лет стараюсь обходиться без "бесплатной" медицины. Я там теряюсь - не дать денег вроде как совесть не позволяет (при их-то зарплатах, можно сказать, что работают бесплатно), дашь больше чем ожидают - начинают пытаться лечить с таким энтузиазмом, что находят симптомы несуществоваших ранее болезней. Прям прорыв в медицине в прямом эфире.

В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.



В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.



По исиде согласен.



Так что не всё так однозначно В медикоме выходят с таким перечнем выписаных лекарств, что профессора в Германии нервно креститься начинают.В добробуте врачи гоняют по кругу, + по всем существующим анализам. Есть толковые специалисты, но далеко не все.По исиде согласен.Так что не всё так однозначно

С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают", у меня зимой болячка была неприятная, прописали 6 или 8 позиций, но "на словах" озвучили - "это и это обязательно, это желательно, а это и это если будет так и так" то есть, реально из 6 или 8-ми надо было 2 или 3, но различные варианты тоже просчитаны, поэтому это не совсем "минус", скорей более углубленный просчет сценария. Как правило, во многих случаях они назначают антигистамины - они-то не знают есть-ли у пациента аллергия. И пациент не знает. Ну а так назначение прикрывает их "попу" . При назначении антибиотика назначение пре(о?)биотика не обязательно, но если у пациента "пробьет дно", то уже есть вариант что делать, если не стал принимать сразу. В Штатах так не парятся насколько я знаю - каждый специалист лечит "свою" болезнь. Это если не что-то серьезное (поэтому там особо не бегают "лечить сопли" - и дорого (как правило, все эти мелочи ложатся на дидактибл, то есть типа фрашизы - за свой счет, но если по полису то это в 2-3 раза дороже, чем прийти не по полису. Так визит к терапевту с полисом может затянуть 200 баксов, а визит к этому-же терапевту без полиса 80, но так как эти 200 страховая не оплачивает, то вопрос - нафик надо? Вот если план без дидактибл, то тебя будут лечить за счет страховой так, что сам убегать будешь и список лекарств может вызвать оторопь у киевских врачей) и долго, пока вылечат оно само проходит, в противном случае - комплексные протоколы и контроль, особенно при госпитализации.