RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1084108510861087

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 151
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:27

  rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.
С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"

В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь.
Последние лучше оснащены для экстренных случаев :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 19.07.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:14

  l66 написав:WorldFirst, одна из известных торговых онлайн площадок, обнародовала рейтинг стран Европы с наиболее высоким доходом от сдачи в аренду жилой недвижимости.

Первые три места заняли Ирландия (с прибылью для владельца в 7,08% годовых), далее следует Мальта (с доходом в 6,64%), Португалия (6,43%).

В десятку лидеров также попали такие государства, как Бельгия, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Словакия, и Турция.

Если смотреть на % доход, то лендлорды Киева не отстают от призеров рейтинга :D

Якщо врахуати, що 95% нерухості лендлордів було куплено до 2014 року, зокрема чи не 50% було куплено в період 2007-2013, тобто на максимумі цін, і якщо порахувати % нинішнього прибутку від тих цін - то власники київської нерухомості будуть десь в самому низу списка.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18677
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:21

  UA написав:
  rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.
С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"

В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь.
Последние лучше оснащены для экстренных случаев :mrgreen:


Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7694
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3169 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:04

  rjkz написав:
Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?

Это основная цель нынешней реформы скорой медицинской помощи. Скорая - поддерживающая терапия и доставка. Лечение на дому будет только за дополнительную плату, чаще всего от негосударственных служб.

Гос. скорые помощи не лучше оснащены. Просто частные клиники не заинтересованы в поступлении больных с возможным летальным исходом. Им не нужен гемор с родственниками, жаждущими крови, да и на репутации клиники скажется.
Поэтому при любых сомнениях отправят в государственную больничку, не забыв срубить денег за доставку. Мало того, при критическом ухудшении состояния больного, из частной клиники тут же стараются свалить пациента в государственную.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7023
З нами з: 30.11.11
Подякував: 684 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1084108510861087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1503, 1504, 1505
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15045 1744325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 15:52
Guineapig
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
291 112171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:29
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.