Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае. С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"
В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь. Последние лучше оснащены для экстренных случаев
l66 написав:WorldFirst, одна из известных торговых онлайн площадок, обнародовала рейтинг стран Европы с наиболее высоким доходом от сдачи в аренду жилой недвижимости.
Первые три места заняли Ирландия (с прибылью для владельца в 7,08% годовых), далее следует Мальта (с доходом в 6,64%), Португалия (6,43%).
В десятку лидеров также попали такие государства, как Бельгия, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Словакия, и Турция.
Если смотреть на % доход, то лендлорды Киева не отстают от призеров рейтинга
Якщо врахуати, що 95% нерухості лендлордів було куплено до 2014 року, зокрема чи не 50% було куплено в період 2007-2013, тобто на максимумі цін, і якщо порахувати % нинішнього прибутку від тих цін - то власники київської нерухомості будуть десь в самому низу списка.
rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае. С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"
В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь. Последние лучше оснащены для экстренных случаев
Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
rjkz написав: Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
Это основная цель нынешней реформы скорой медицинской помощи. Скорая - поддерживающая терапия и доставка. Лечение на дому будет только за дополнительную плату, чаще всего от негосударственных служб.
Гос. скорые помощи не лучше оснащены. Просто частные клиники не заинтересованы в поступлении больных с возможным летальным исходом. Им не нужен гемор с родственниками, жаждущими крови, да и на репутации клиники скажется. Поэтому при любых сомнениях отправят в государственную больничку, не забыв срубить денег за доставку. Мало того, при критическом ухудшении состояния больного, из частной клиники тут же стараются свалить пациента в государственную.
Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?
Увидел, что вы задали этот вопрос в общей ветке, а не только в личке, поэтому продублирую сюда то, что ответил.
"Хороший дом, но самое вкусное там выгребли еще год назад. 3-4 этаж это жуткий неликвид, поэтому и цена такая. Там прямо перед окнами будет глухая стена ТРЦ, может даже с гудящими вытяжками. Скатайтесь на место, посмотрите план. Может цена оправдывает все минусы, может нет. Решать только вам. К заявленным срокам сдачи прибавляйте год в самом оптимистичном сценарии."