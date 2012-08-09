Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае. С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"
В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь. Последние лучше оснащены для экстренных случаев
l66 написав:WorldFirst, одна из известных торговых онлайн площадок, обнародовала рейтинг стран Европы с наиболее высоким доходом от сдачи в аренду жилой недвижимости.
Первые три места заняли Ирландия (с прибылью для владельца в 7,08% годовых), далее следует Мальта (с доходом в 6,64%), Португалия (6,43%).
В десятку лидеров также попали такие государства, как Бельгия, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Словакия, и Турция.
Если смотреть на % доход, то лендлорды Киева не отстают от призеров рейтинга
Якщо врахуати, що 95% нерухості лендлордів було куплено до 2014 року, зокрема чи не 50% було куплено в період 2007-2013, тобто на максимумі цін, і якщо порахувати % нинішнього прибутку від тих цін - то власники київської нерухомості будуть десь в самому низу списка.
rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае. С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"
В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь. Последние лучше оснащены для экстренных случаев
Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
rjkz написав: Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
Это основная цель нынешней реформы скорой медицинской помощи. Скорая - поддерживающая терапия и доставка. Лечение на дому будет только за дополнительную плату, чаще всего от негосударственных служб.
Гос. скорые помощи не лучше оснащены. Просто частные клиники не заинтересованы в поступлении больных с возможным летальным исходом. Им не нужен гемор с родственниками, жаждущими крови, да и на репутации клиники скажется. Поэтому при любых сомнениях отправят в государственную больничку, не забыв срубить денег за доставку. Мало того, при критическом ухудшении состояния больного, из частной клиники тут же стараются свалить пациента в государственную.
Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?
Увидел, что вы задали этот вопрос в общей ветке, а не только в личке, поэтому продублирую сюда то, что ответил.
"Хороший дом, но самое вкусное там выгребли еще год назад. 3-4 этаж это жуткий неликвид, поэтому и цена такая. Там прямо перед окнами будет глухая стена ТРЦ, может даже с гудящими вытяжками. Скатайтесь на место, посмотрите план. Может цена оправдывает все минусы, может нет. Решать только вам. К заявленным срокам сдачи прибавляйте год в самом оптимистичном сценарии."
Пусть ее после торга продадут за 50, а арендная ушла за 10000. Получается (10000*12/26,2)/50000 = 9,1% годовых. В реальности 10%, так квартира под аренду продалась бы чуть дешевле, так как и ремонт похуже и вид из окна.
PS Насколько я помню в 2015 ровно три года назад их покупали по 22,5 и ремонт, пусть, на 7-12 тыс максимум.
Пусть ее после торга продадут за 50, а арендная ушла за 10000. Получается (10000*12/26,2)/50000 = 9,1% годовых. В реальности 10%, так квартира под аренду продалась бы чуть дешевле, так как и ремонт похуже и вид из окна.
PS Насколько я помню в 2015 ровно три года назад их покупали по 22,5 и ремонт, пусть, на 7-12 тыс максимум.
Если ремонт как на фото делался в 2016-2017 годах, то цена ему 10куе максимум, а на самом деле думаю что меньше.
Не знаю кто покупает за 50куе однуху, когда за 50куе можно взять 2 однухи в совкошлаке (аренда 6+6), или чуть ли не трешку в намного лучшей прицентровой локации в хорошем совмине- если для жизни.
Пока мы тут обсуждали, "снизили" цену до 50, но добавили приписку "все налоги платит покупатель".
По поводу однухи за 25 удивился, посмотрел олх, частные объявления, чтобы отсеять агентские заманухи. Увидел всего пару вариантов. Не факт, что их можно сдать за 6. По поводу тершки - трешки сейчас не в цене. Посмотрел, что можно купить за 50. Из приличного Троещина. Или под ремонт. А тут однушка в хорошем районе возле метро с ремонтом, где муха не сидела.