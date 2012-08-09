RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1084108510861087

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 151
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:27

  rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.
С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"

В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь.
Последние лучше оснащены для экстренных случаев :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 19.07.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:14

  l66 написав:WorldFirst, одна из известных торговых онлайн площадок, обнародовала рейтинг стран Европы с наиболее высоким доходом от сдачи в аренду жилой недвижимости.

Первые три места заняли Ирландия (с прибылью для владельца в 7,08% годовых), далее следует Мальта (с доходом в 6,64%), Португалия (6,43%).

В десятку лидеров также попали такие государства, как Бельгия, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Словакия, и Турция.

Если смотреть на % доход, то лендлорды Киева не отстают от призеров рейтинга :D

Якщо врахуати, що 95% нерухості лендлордів було куплено до 2014 року, зокрема чи не 50% було куплено в період 2007-2013, тобто на максимумі цін, і якщо порахувати % нинішнього прибутку від тих цін - то власники київської нерухомості будуть десь в самому низу списка.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18677
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:21

  UA написав:
  rjkz написав:С добробутом мне не совсем понятно - ни разу в острых случаях они не брали на прием. Прийти на осмотр - пожалуйста. Зрение проверить, "сопли полечить". Но при этом, в договорах Исиды по наблюдению беременности было (не знаю как сейчас) предусмотрено госпитализация при посредстве добробута в некоторых случаях, не связанных с профилем Исиды, а также транспорт в Исиду добробутом при профильном экстренном случае.
С медикомом - вопросы есть, но намного меньше. То что они там всего дофига выписывают, то они себе "задницу прикрывают"

В сложных случаях "скорые помощи" коммерческих клиник вызывают государственную скорую помощь.
Последние лучше оснащены для экстренных случаев :mrgreen:


Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7697
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3169 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:04

  rjkz написав:
Не знаю, лет 6 назад у ребенка был ротавирус, приехала скорая с интернами, которая просто отвезла ребенка с мамой на Богатырскую, а я ехал следом. На Богатырской ребенка просто отпаивали регидроном, что мы и сами могли сделать, но без риска подхватить что-то еще (лежали в инфекционке) Вопрос - нафига они нужны такие? Я и сам-бы отвез. Или это такой способ транспортировки и не более?

Это основная цель нынешней реформы скорой медицинской помощи. Скорая - поддерживающая терапия и доставка. Лечение на дому будет только за дополнительную плату, чаще всего от негосударственных служб.

Гос. скорые помощи не лучше оснащены. Просто частные клиники не заинтересованы в поступлении больных с возможным летальным исходом. Им не нужен гемор с родственниками, жаждущими крови, да и на репутации клиники скажется.
Поэтому при любых сомнениях отправят в государственную больничку, не забыв срубить денег за доставку. Мало того, при критическом ухудшении состояния больного, из частной клиники тут же стараются свалить пациента в государственную.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7024
З нами з: 30.11.11
Подякував: 684 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ладно, про врачей все печально.

Кто что скажет про этот дом от Аркады (эврика, дом №1):
http://arkada.kiev.ua/ua/2/5/24203/24204/#map

пишут что заселят уже в этом году.

Есть двушки на 3-4 этажах по 49куе.

Дом очень близко к метро.

Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?
димон
 
Повідомлень: 18
З нами з: 29.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:31

  димон написав:Ладно, про врачей все печально.

Кто что скажет про этот дом от Аркады (эврика, дом №1):
http://arkada.kiev.ua/ua/2/5/24203/24204/#map

пишут что заселят уже в этом году.

Есть двушки на 3-4 этажах по 49куе.

Дом очень близко к метро.

Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?


Древний недострой ?
Передача під заселення 31.08.2019

10 куе на 72кв.м. - это говноремонт, средненький будет 20 куе
Alex6
 
Повідомлень: 357
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:14

  димон написав:Ладно, про врачей все печально.

Кто что скажет про этот дом от Аркады (эврика, дом №1):
http://arkada.kiev.ua/ua/2/5/24203/24204/#map

пишут что заселят уже в этом году.

Есть двушки на 3-4 этажах по 49куе.

Дом очень близко к метро.

Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?

Увидел, что вы задали этот вопрос в общей ветке, а не только в личке, поэтому продублирую сюда то, что ответил.

"Хороший дом, но самое вкусное там выгребли еще год назад. 3-4 этаж это жуткий неликвид, поэтому и цена такая. Там прямо перед окнами будет глухая стена ТРЦ, может даже с гудящими вытяжками. Скатайтесь на место, посмотрите план. Может цена оправдывает все минусы, может нет. Решать только вам. К заявленным срокам сдачи прибавляйте год в самом оптимистичном сценарии."
Vlad442
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:22

Пару цифр о рентабельности аренды.

Вот квартира на продажу за 53 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kv-v- ... vttua.html
Вот квартира в этом же доме, которую вчера сняли, на аренду за 10500 https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9

Пусть ее после торга продадут за 50, а арендная ушла за 10000.
Получается (10000*12/26,2)/50000 = 9,1% годовых. В реальности 10%, так квартира под аренду продалась бы чуть дешевле, так как и ремонт похуже и вид из окна.

PS Насколько я помню в 2015 ровно три года назад их покупали по 22,5 и ремонт, пусть, на 7-12 тыс максимум.
Vlad442
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:39

  Vlad442 написав:Вот квартира на продажу за 53 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kv-v- ... vttua.html
Вот квартира в этом же доме, которую вчера сняли, на аренду за 10500 https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9

Пусть ее после торга продадут за 50, а арендная ушла за 10000.
Получается (10000*12/26,2)/50000 = 9,1% годовых. В реальности 10%, так квартира под аренду продалась бы чуть дешевле, так как и ремонт похуже и вид из окна.

PS Насколько я помню в 2015 ровно три года назад их покупали по 22,5 и ремонт, пусть, на 7-12 тыс максимум.



Если ремонт как на фото делался в 2016-2017 годах, то цена ему 10куе максимум, а на самом деле думаю что меньше.

Не знаю кто покупает за 50куе однуху, когда за 50куе можно взять 2 однухи в совкошлаке (аренда 6+6), или чуть ли не трешку в намного лучшей прицентровой локации в хорошем совмине- если для жизни.

Кто купил за 22.5 куе - конечно красавчик!
димон
 
Повідомлень: 18
З нами з: 29.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пока мы тут обсуждали, "снизили" цену до 50, но добавили приписку "все налоги платит покупатель".

По поводу однухи за 25 удивился, посмотрел олх, частные объявления, чтобы отсеять агентские заманухи. Увидел всего пару вариантов. Не факт, что их можно сдать за 6.
По поводу тершки - трешки сейчас не в цене. Посмотрел, что можно купить за 50. Из приличного Троещина. Или под ремонт. А тут однушка в хорошем районе возле метро с ремонтом, где муха не сидела.

Посмотрим. Кинул в Избранное, буду мониторить.
Vlad442
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1084108510861087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: X-Fresh і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1512, 1513, 1514
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15134 1755249
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 21:35
X-Fresh
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
291 112179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:29
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10198)
06.07.2018 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.