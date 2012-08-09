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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1085108610871088

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 151
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 22:05

  димон написав:Ладно, про врачей все печально.

Кто что скажет про этот дом от Аркады (эврика, дом №1):
http://arkada.kiev.ua/ua/2/5/24203/24204/#map

пишут что заселят уже в этом году.

Есть двушки на 3-4 этажах по 49куе.

Дом очень близко к метро.

Сколько там может быть аренда двушки со средненьким ремонтом (10 куе) 72кв.м.?

Трайбека, подумай, кто ЦА двухи 72 метра на Теремках?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:39

  Vlad442 написав:Вот квартира на продажу за 53 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kv-v- ... vttua.html
Вот квартира в этом же доме, которую вчера сняли, на аренду за 10500 https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9

В квартире на продажу мойку прилепили рядом с варочной поверхностью, непрактично. В арендной квартире более рационально сделана планировка.
Имхо
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:54

  Долярчик написав:1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©

Предприимчивые немцы так и делают :D
Только у них % по кредиту гораздо ниже.

"Интересная особенность немецкого рынка – 90% новостроек здесь покупается в ипотеку. Обычно банки кредитуют 50-60% стоимости недвижимости, стандартные ставки – 2-4% годовых. Заемные средства доступны и для иностранцев. Кстати, многие инвесторы выбирают именно такую стратегию: покупают квартиру в кредит, сдают ее в аренду, за вырученные деньги оплачивают ипотеку. Обычно арендные платежи перекрывают взносы по займу."

https://prian.ru/pub/32328.html
l66
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