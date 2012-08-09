Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних) 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
Предприимчивые немцы так и делают Только у них % по кредиту гораздо ниже.
"Интересная особенность немецкого рынка – 90% новостроек здесь покупается в ипотеку. Обычно банки кредитуют 50-60% стоимости недвижимости, стандартные ставки – 2-4% годовых. Заемные средства доступны и для иностранцев. Кстати, многие инвесторы выбирают именно такую стратегию: покупают квартиру в кредит, сдают ее в аренду, за вырученные деньги оплачивают ипотеку. Обычно арендные платежи перекрывают взносы по займу."
Если отрешиться от данного варианта, то она работает в офисе в центре. На работу ездит на метро. На машине не хочет. Он менеджер среднего звена в Эпицентре-Метро, менеджер имеющий гибкий график и катающийся на машине, квалифицированный врозеточник, программист, таксист или мелкий предприниматель. У них дочь студентка Универа.
Конкретно этот вариант плох тем, что брать плохую квартиру в хорошем доме, делать там плохой ремонт это приводит к дисбалансам, которые дадут снижение рентабельности. Сдать дороже панельки с ремонтом от застройщика чуть дальше от метро не получится, а денег будет вложено больше.
В квартире на продажу мойку прилепили рядом с варочной поверхностью, непрактично. В арендной квартире более рационально сделана планировка. Имхо
Посмотрел на эти квартирки, по правде сказать, я не совсем понимаю этих восторгов от нью-теремков, не знаю как оправданы ценники в этом человейнике, но такого рода объектов в Киеве пруд-пруди за меньшие деньги. Не, я за то чтобы недвига дорожала, а люди жили лучше, но как-то все без закономерности.
Кстати, расскажите мне, затворнику, что там народ про валюту рассказывает. А то рассчитывался недавно с человеком баксами, так он обрадовался, просил и в дальнейшем, по возможности, а тут еще по зомбиящику пророчат на десятилетие кризиса повтор.
rjkz написав:Кстати, расскажите мне, затворнику, что там народ про валюту рассказывает. А то рассчитывался недавно с человеком баксами, так он обрадовался, просил и в дальнейшем, по возможности, а тут еще по зомбиящику пророчат на десятилетие кризиса повтор.