Додано: Нед 08 лип, 2018 20:05

l66 написав: Vlad442 написав: Вот квартира на продажу за 53 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kv-v- ... vttua.html

Вот квартира в этом же доме, которую вчера сняли, на аренду за 10500 https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9

Вот квартира на продажу за 53Вот квартира в этом же доме, которую вчера сняли, на аренду за 10500

В квартире на продажу мойку прилепили рядом с варочной поверхностью, непрактично. В арендной квартире более рационально сделана планировка.

Имхо В квартире на продажу мойку прилепили рядом с варочной поверхностью, непрактично. В арендной квартире более рационально сделана планировка.Имхо

Посмотрел на эти квартирки, по правде сказать, я не совсем понимаю этих восторгов от нью-теремков, не знаю как оправданы ценники в этом человейнике, но такого рода объектов в Киеве пруд-пруди за меньшие деньги. Не, я за то чтобы недвига дорожала, а люди жили лучше, но как-то все без закономерности.Кстати, расскажите мне, затворнику, что там народ про валюту рассказывает. А то рассчитывался недавно с человеком баксами, так он обрадовался, просил и в дальнейшем, по возможности, а тут еще по зомбиящику пророчат на десятилетие кризиса повтор.Верить или нет?