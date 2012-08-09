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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1086108710881089

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 153
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:05

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:кто ЦА двухи 72 метра на Теремках?

Если отрешиться от данного варианта, то она работает в офисе в центре. На работу ездит на метро. На машине не хочет. Он менеджер среднего звена в Эпицентре-Метро, менеджер имеющий гибкий график и катающийся на машине, квалифицированный врозеточник, программист, таксист или мелкий предприниматель. У них дочь студентка Универа.

Такая семейная конфигурация снимет две 1к. в старом фонде на Теремах по 7 000 грн. Лишь бы не жить двумя поколениями вместе.
Отсюда вопрос. Что это за программист со взрослой дочкой студенткой, что всю жизнь в аренде? :mrgreen:
Мы уже обсуждали, что люди старше 45 это редкость в аренде. И вы Влад, с этим согласились. Исключение переселенцы с Востока.

Вы имеете в виду, что двушки в аренде вообще никому не нужны? Или именно на Теремках?

По поводу взрослых детей, очень часто вижу, что дети не стремятся съезжать. Зачем, если отношения хорошие? Сейчас создают семью позже, чем раньше. Пока выучится, поживут для себя, попутешествуют. Зачем напрягаться, платить аренду за лишнюю квартиру, иметь бытовые трудности, когда можно жить и на родительских котлетках?
У всех ситуации разные.

Арендаторов после 40-а хватает, те, кого я знаю, они годами живут в дешевых вариантах "по знакомым". Как арендодатель я с ними почти не сталкиваюсь, но у меня не было двушек.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:51

  Vlad442 написав:Двушки востребованы. Но нужен ли вам контингент которому нужна двушка?
По поводу взрослых детей, очень часто вижу, что дети не стремятся съезжать. Зачем, если отношения хорошие? Сейчас создают семью позже, чем раньше. Пока выучится, поживут для себя, попутешествуют. Зачем напрягаться, платить аренду за лишнюю квартиру, иметь бытовые трудности, когда можно жить и на родительских котлетках?
У всех ситуации разные.

Влад, вы "ищите" идеальных квартирантов для двушки. Реальность такова, что это будет семья с маленькими детьми. История как пара прожила 20 лет в аренде, и вырастила в аренде дочь студентку и у них идеальные отношения интересна... для киносценария.
  Vlad442 написав:Арендаторов после 40-а хватает, те, кого я знаю, они годами живут в дешевых вариантах "по знакомым". Как арендодатель я с ними почти не сталкиваюсь, но у меня не было двушек.

То есть вы тоже видите, что арендаторы после 40 лет под лордизм не подходят (я это четко вижу)
Они ищут варианты, при которых, арендодателю квартиру выгоднее продать и положить деньги в Аваль под 0,5% годовых :D . Боюсь это и есть перспектива арендного бизнеса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Влад, вы "ищите" идеальных квартирантов для двушки. Реальность такова, что это будет семья с маленькими детьми.

Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой.
Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:12

  Vlad442 написав:
  UA написав:Влад, вы "ищите" идеальных квартирантов для двушки. Реальность такова, что это будет семья с маленькими детьми.

Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой.
Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости.


так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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