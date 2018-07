Додано: Вів 10 лип, 2018 08:12

Vlad442 написав: UA написав: Влад, вы "ищите" идеальных квартирантов для двушки. Реальность такова, что это будет семья с маленькими детьми. Влад, вы "ищите" идеальных квартирантов для двушки. Реальность такова, что это будет семья с маленькими детьми.

Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой.

Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости. Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой.Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости.



так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько? так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько?

