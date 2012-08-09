Додано: Пон 09 лип, 2018 14:05

UA написав: Vlad442 написав: UA написав: кто ЦА двухи 72 метра на Теремках? кто ЦА двухи 72 метра на Теремках?

Если отрешиться от данного варианта, то она работает в офисе в центре. На работу ездит на метро. На машине не хочет. Он менеджер среднего звена в Эпицентре-Метро, менеджер имеющий гибкий график и катающийся на машине, квалифицированный врозеточник, программист, таксист или мелкий предприниматель. У них дочь студентка Универа.

Если отрешиться от данного варианта, то она работает в офисе в центре. На работу ездит на метро. На машине не хочет. Он менеджер среднего звена в Эпицентре-Метро, менеджер имеющий гибкий график и катающийся на машине, квалифицированный врозеточник, программист, таксист или мелкий предприниматель. У них дочь студентка Универа.

Такая семейная конфигурация снимет две 1к. в старом фонде на Теремах по 7 000 грн. Лишь бы не жить двумя поколениями вместе.

Отсюда вопрос. Что это за программист со взрослой дочкой студенткой, что всю жизнь в аренде?

Мы уже обсуждали, что люди старше 45 это редкость в аренде. И вы Влад, с этим согласились. Исключение переселенцы с Востока. Такая семейная конфигурация снимет две 1к. в старом фонде на Теремах по 7 000 грн. Лишь бы не жить двумя поколениями вместе.Отсюда вопрос. Что это за программист со взрослой дочкой студенткой, что всю жизнь в аренде?Мы уже обсуждали, что люди старше 45 это редкость в аренде. И вы Влад, с этим согласились. Исключение переселенцы с Востока.

Вы имеете в виду, что двушки в аренде вообще никому не нужны? Или именно на Теремках?По поводу взрослых детей, очень часто вижу, что дети не стремятся съезжать. Зачем, если отношения хорошие? Сейчас создают семью позже, чем раньше. Пока выучится, поживут для себя, попутешествуют. Зачем напрягаться, платить аренду за лишнюю квартиру, иметь бытовые трудности, когда можно жить и на родительских котлетках?У всех ситуации разные.Арендаторов после 40-а хватает, те, кого я знаю, они годами живут в дешевых вариантах "по знакомым". Как арендодатель я с ними почти не сталкиваюсь, но у меня не было двушек.