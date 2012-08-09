RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1087108810891090

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 153
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой.
Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости.

Деньги вы потеряете. Так как будите боятся поднять аренду. Если съедут? Что делать с убитой квартирой?
Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет.
ПС Популярный у нас бизнес БУ техника из Германии это эхо таких отношений.
Квартирант съехал, технику сдал сборщикам хлама - арабам. Новый квартирант заказывает свою новую кухню.


Да, это здорово, но:
1. В США сдается жилье с кухонной мебелью и техникой.
2. Стены покрашены и перекрашиваются после почти каждого съезда.
3. Мы все-таки живем в украинских реалиях. Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей? :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3171 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:59

  rjkz написав: Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей? :lol:


для начала этот рынок должен выйти из тени и начать платить налоги
а уж только потом арендодателям можно говорить о своих желаниях и законодательных инициативах по защите своих интересов
но вы же принципиально налоги платить не хотите)
поэтому спасение утопающих целиком зависит от самих утопающих
продолжайте не платить налоги и сетовать при этом на "украинские реалии", гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3889
З нами з: 05.06.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:06

  Gastarbaiter написав:
  UA написав:Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет.
ПС Популярный у нас бизнес БУ техника из Германии это эхо таких отношений.
Квартирант съехал, технику сдал сборщикам хлама - арабам. Новый квартирант заказывает свою новую кухню.

Я бы не снимал без мебели и техники.
Во-первых, не все арендодатели являются профессиональными рантье. Зачастую сдают временно простаивающие квартиры, из которых это добро все равно нужно будет куда-то вывозить. Предложений пустых квартир под аренду реально меньше.
Во-вторых, таскать каждый год за собой мебель и технику с одной квартиры на другую - лишние расходы. Без мебели закинул свои манатки в 2-3 чемодана и поехал. Тратиться на грузчиков, грузовик или продать за 3 копейки старую/купить новую в Икее (потому что старая мебель в новую квартиру может не поместиться) при каждом переезде - какой-то мазохизм.
В-третьих, не у всех арендаторов сходу есть деньги на мебель и технику (даже б/у).


Отож, вот и приходится "пахатым" арендодателям спонсировать "бедных" арендателей. :mrgreen:
В Штатах публика побогаче, поэтому может себе позволить и переезд за 2-5 штук баксов и мЁбель в айкее покупать новую при каждом переезде. Фактически там и происходит так как вы описали - с чемоданом на новую хату, а все остальное мувера призжают, разбирают, пакуют, выносят, перевозят, заносят, распаковывают, расставляют. Любой каприз но за деньги. С нашими ТАМ это не всегда канает - привыкли экономить. Поэтому сами разбирают, пакуют, выносят и тд. Да и вэн нанять на день стоит порядка 100 баксов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3171 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:ну и котов одинокие мамаши любят, шо тоже сами понимаете

ЦА цоколя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 827 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1087108810891090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1551, 1552, 1553
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15521 1790804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 13:29
ребе Нок
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
291 112236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:29
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13573)
10.07.2018 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.