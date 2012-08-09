Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я не против. Пусть будут даже с котом и собакой. Учитывая мой случай удаленной сдачи, чем стабильней будут арендаторы, тем лучше. Пусть живут 10 лет, дети рисуют на обоях, сами делают косметический ремонт, докупают мебель. Ремонт от застройщика отдается полностью им на растерзание. Я готов даже первое время не повышать цену, чтобы она стала на 10-15% дешевле рынка. Но не больше, чтобы не терять деньги и не создавать нездоровые отношения оверзависимости.
Деньги вы потеряете. Так как будите боятся поднять аренду. Если съедут? Что делать с убитой квартирой? Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет. ПС Популярный у нас бизнес БУ техника из Германии это эхо таких отношений. Квартирант съехал, технику сдал сборщикам хлама - арабам. Новый квартирант заказывает свою новую кухню.
Да, это здорово, но: 1. В США сдается жилье с кухонной мебелью и техникой. 2. Стены покрашены и перекрашиваются после почти каждого съезда. 3. Мы все-таки живем в украинских реалиях. Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей?
rjkz написав: Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей?
для начала этот рынок должен выйти из тени и начать платить налоги а уж только потом арендодателям можно говорить о своих желаниях и законодательных инициативах по защите своих интересов но вы же принципиально налоги платить не хотите) поэтому спасение утопающих целиком зависит от самих утопающих продолжайте не платить налоги и сетовать при этом на "украинские реалии", гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет. ПС Популярный у нас бизнес БУ техника из Германии это эхо таких отношений. Квартирант съехал, технику сдал сборщикам хлама - арабам. Новый квартирант заказывает свою новую кухню.
Я бы не снимал без мебели и техники. Во-первых, не все арендодатели являются профессиональными рантье. Зачастую сдают временно простаивающие квартиры, из которых это добро все равно нужно будет куда-то вывозить. Предложений пустых квартир под аренду реально меньше. Во-вторых, таскать каждый год за собой мебель и технику с одной квартиры на другую - лишние расходы. Без мебели закинул свои манатки в 2-3 чемодана и поехал. Тратиться на грузчиков, грузовик или продать за 3 копейки старую/купить новую в Икее (потому что старая мебель в новую квартиру может не поместиться) при каждом переезде - какой-то мазохизм. В-третьих, не у всех арендаторов сходу есть деньги на мебель и технику (даже б/у).
Отож, вот и приходится "пахатым" арендодателям спонсировать "бедных" арендателей. В Штатах публика побогаче, поэтому может себе позволить и переезд за 2-5 штук баксов и мЁбель в айкее покупать новую при каждом переезде. Фактически там и происходит так как вы описали - с чемоданом на новую хату, а все остальное мувера призжают, разбирают, пакуют, выносят, перевозят, заносят, распаковывают, расставляют. Любой каприз но за деньги. С нашими ТАМ это не всегда канает - привыкли экономить. Поэтому сами разбирают, пакуют, выносят и тд. Да и вэн нанять на день стоит порядка 100 баксов.
kingkongovets написав:ну и котов одинокие мамаши любят, шо тоже сами понимаете
ЦА цоколя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько?
UA написав:Деньги вы потеряете. Так как будите боятся поднять аренду. Если съедут? Что делать с убитой квартирой? Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет.
"Что мертво, умереть не может" Я не собираюсь делать из квартиры конфетку, чтобы потом пыль сдувать. Также минимум недорогой мебели. Как можно убить за год шкаф-купе или плитку в ванной? Косметические дефекты можно перекрасить. Так что частично американская модель. Конечно, со старта я не буду говорить "делайте что хотите". Съедут через год, буду вычитать за каждую царапину из залога. Через 10 молча перекрашу за свой счет и поменяю убитую мебель. По поводу своевременного повышения у меня нет комплексов. Просто я буду держать цену чуть ниже рыночной, чтобы люди держались и не считали, что я обязан прилететь им арматуру унитаза поменять. Сильно же заниженная цена это потеря денег и потенциальные проблемы с людьми, которым некуда идти и которые будут плакать, мотать нервы, проклинать тебя за глаза и держаться за квартиру.
Я понимаю, что цена аренды состоит из двух частей. Процент от стоимости квартиры и процент от стоимости ремонта и мебели. Я сделаю все максимально просто, но и не собираюсь ломить цену.
kingkongovets написав:щас икея запустится и паззл сложится окончательно
Gastarbaiter написав:не у всех арендаторов сходу есть деньги на мебель и технику (даже б/у).
надо держаться от таких арендаторов подальше я сдаю комм недвигу и иногда на просмотрах слышу вопрос - "а мебелью вы можете офис обставить?" сами как думаете - стоит иметь с такими дело, надежные это арендаторы? долгосрочные?
Я не слишком хорошо ориентируюсь в ценах на б/у, но, думаю, меньше, чем в 15 000 не вложиться (кровать/диван, шкафы, тумбочки, столы, стулья, телевизор и т.п.). + все это нужно привезти, занести, собрать. Вас пугают люди у которых нет сходу на кармане 20 000 в дополнение к уже потраченным 20 000? Люди готовы платить больше, но не одним махом. Вот вам пример, пусть и не слишком показательный. По приезду в другую страну столкнулся с тем, что квартиры сдают без подключенного кабельного и интернета. Все лендлорды на вопрос о кабеле предлагали звонить провайдерам и договариваться самостоятельно. Без знания языка. И потом сразу тратить еще толком не заработанный отпуск, когда монтеры придут подключать кабель. Соответственно, готовность лендлорда взять эти хлопоты на себя была в числе преимуществ при выборе квартиры. Возможно, опытные лендлорды, не раз страдавшие от недобросовестных арендаторов, имеют другое мнение. Короче, рынок все покажет и расставит по местам.
Gastarbaiter написав:Я бы не снимал без мебели и техники. Во-первых, не все арендодатели являются профессиональными рантье. Зачастую сдают временно простаивающие квартиры, из которых это добро все равно нужно будет куда-то вывозить. Предложений пустых квартир под аренду реально меньше. Во-вторых, таскать каждый год за собой мебель и технику с одной квартиры на другую - лишние расходы. Без мебели закинул свои манатки в 2-3 чемодана и поехал. Тратиться на грузчиков, грузовик или продать за 3 копейки старую/купить новую в Икее (потому что старая мебель в новую квартиру может не поместиться) при каждом переезде - какой-то мазохизм. В-третьих, не у всех арендаторов сходу есть деньги на мебель и технику (даже б/у).
Вопрос не в том, что удобно арендатору. Если арендодатель уходит в минус - бизнес банкротится. В любимой всеми арендаторами Германии (очень любят приводить цены аренды на панель в Восточном Берлине), кухню и технику покупает арендатор сам себе. Оборудован только санузел без стиралки. ПС. Я знаю про случаи когда добрый арендодатель не поднимает 7 лет аренду. Так же знаю как такой "бизнесмен" потом репу чешет и размышляет: Ремонт и мебель убиты, капитальный ремонт и обстановка стоит много тысяч у.е. От арендатора он получал копейки. Бухгалтерия не сходится. Продает квартиру.