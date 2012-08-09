Додано: Вів 10 лип, 2018 16:35

kingkongovets написав: так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько? так они с таким подходом вам за год неминуемо убьют этот ремонт и шо вы потом будете "удаленно сдавать"? а главное - кому и за сколько?

UA написав: Деньги вы потеряете. Так как будите боятся поднять аренду. Если съедут? Что делать с убитой квартирой?

Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет. Деньги вы потеряете. Так как будите боятся поднять аренду. Если съедут? Что делать с убитой квартирой?Всё больше прихожу к выводу, что европейская и американская практика сдачи квартир без мебели это самый верный вариант для арендодателя. Голые стены под покраску + линолеум на полу. Всё остальное за свой счет.

kingkongovets написав: щас икея запустится и паззл сложится окончательно щас икея запустится и паззл сложится окончательно

"Что мертво, умереть не может"Я не собираюсь делать из квартиры конфетку, чтобы потом пыль сдувать. Также минимум недорогой мебели. Как можно убить за год шкаф-купе или плитку в ванной? Косметические дефекты можно перекрасить. Так что частично американская модель.Конечно, со старта я не буду говорить "делайте что хотите". Съедут через год, буду вычитать за каждую царапину из залога. Через 10 молча перекрашу за свой счет и поменяю убитую мебель.По поводу своевременного повышения у меня нет комплексов. Просто я буду держать цену чуть ниже рыночной, чтобы люди держались и не считали, что я обязан прилететь им арматуру унитаза поменять. Сильно же заниженная цена это потеря денег и потенциальные проблемы с людьми, которым некуда идти и которые будут плакать, мотать нервы, проклинать тебя за глаза и держаться за квартиру.Я понимаю, что цена аренды состоит из двух частей. Процент от стоимости квартиры и процент от стоимости ремонта и мебели. Я сделаю все максимально просто, но и не собираюсь ломить цену.Пока что Икея не очень дешево.