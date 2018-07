Додано: Вів 10 лип, 2018 13:59

rjkz написав: Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей? Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей?



для начала этот рынок должен выйти из тени и начать платить налоги

а уж только потом арендодателям можно говорить о своих желаниях и законодательных инициативах по защите своих интересов

но вы же принципиально налоги платить не хотите)

поэтому спасение утопающих целиком зависит от самих утопающих

