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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1088108910901091

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 153
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:53

  UA написав:
  rjkz написав:
Да, это здорово, но:
1. В США сдается жилье с кухонной мебелью и техникой.
2. Стены покрашены и перекрашиваются после почти каждого съезда.
3. Мы все-таки живем в украинских реалиях. Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей? :lol:

В США не в курсе.
В Германии и большинстве Западной Европы готов к использованию только санузел.
Кухня и всё остальное это забота арендатора.
Цены и главное требования к арендаторам на квартиры с полным фаршем называть не буду. Наши арендаторы подумают что издеваюсь. Скажу только один пункт- если вы курите, то вы вообще не человек.


В Штатах именно с кухней, в загородных комплексах еще стиралка+сушилка. ВСе.
Насчет курения - по-разному, есть комплексы, где нельзя курить даже на территории, а есть, где не против курения хоть в постели...и не только табака. Все формируется мировоззрением лендлорда. А вот исключение курильщиков из Хомо Сапиенс мне импонирует, хотя у меня есть друг, который хоть и курит, но делает это настолько не причиняя неудобств окружающим, что остается только сожалеть о вреде, наносимому только его здоровью. В подавляющем-же большинстве, курильщики - враги социума.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:56

  Vlad442 написав:Там это стоит копейки, относительно их доходов. Тут вполне приличные деньги, которые, как Гастарбайтер правильно заметил, выложить на старте готовы немногие. Там люди, если арендуют, то на многие годы, пока не возьмут ипотеку на свое. У нас пока еще это временное жилье.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Когда стиралка автомат стала стандартом комплектации, у арендаторов был выбор, платить дороже или купить свою. Победил первый вариант.
Мысленно я игрался с идеей сдачи без мебели. Даже имею такой опыт, но все-таки решил, что по минимуму квартира должна быть откомплектована чтобы мог заехать любой арендатор.


К сожалению, с каждым девалом, бухгалтерия трещит по швам от привязанных к баксам цен на технику, но арендатру на это с высокой колокольни.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:13

  Vlad442 написав:Кто платит, тот и заказывает музыку. Когда стиралка автомат стала стандартом комплектации, у арендаторов был выбор, платить дороже или купить свою. Победил первый вариант.
Мысленно я игрался с идеей сдачи без мебели. Даже имею такой опыт, но все-таки решил, что по минимуму квартира должна быть откомплектована чтобы мог заехать любой арендатор.

Сегменте советской вторички, лет 7 назад было правило: есть кондиционер +50 долларов, есть бойлер ещё +50 баксов к аренде. Постепенно такие плюшки становятся стандартной комплектацией.
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