Додано: Сер 11 лип, 2018 11:33

UA написав: На самом деле износ там относительно умеренный.

Контингент работяги. Целый день на тяжелой физической работе. Вечером особо нет сил и настроения чудить. На самом деле износ там относительно умеренный.Контингент работяги. Целый день на тяжелой физической работе. Вечером особо нет сил и настроения чудить.



бугага

у знакомого хостел в доме на первом этаже, на лумумбы, контингент - работяги с соседних строек, коих там масса

там такой износ всего дома, двора и нервов соседей,шо они реально готовы скинуться шоп какие нить нацдружины, или правосеки там порядок навели

полиция по несколько раз за вечер бывает, бухают нещадно после праци бугагау знакомого хостел в доме на первом этаже, на лумумбы, контингент - работяги с соседних строек, коих там массатам такой износ всего дома, двора и нервов соседей,шо они реально готовы скинуться шоп какие нить нацдружины, или правосеки там порядок навелиполиция по несколько раз за вечер бывает, бухают нещадно после праци

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.