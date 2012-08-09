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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1089109010911092>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 154
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:53

  UA написав:
  rjkz написав:
Да, это здорово, но:
1. В США сдается жилье с кухонной мебелью и техникой.
2. Стены покрашены и перекрашиваются после почти каждого съезда.
3. Мы все-таки живем в украинских реалиях. Как с этим быть? Создавать профсоюз арендодателей? :lol:

В США не в курсе.
В Германии и большинстве Западной Европы готов к использованию только санузел.
Кухня и всё остальное это забота арендатора.
Цены и главное требования к арендаторам на квартиры с полным фаршем называть не буду. Наши арендаторы подумают что издеваюсь. Скажу только один пункт- если вы курите, то вы вообще не человек.


В Штатах именно с кухней, в загородных комплексах еще стиралка+сушилка. ВСе.
Насчет курения - по-разному, есть комплексы, где нельзя курить даже на территории, а есть, где не против курения хоть в постели...и не только табака. Все формируется мировоззрением лендлорда. А вот исключение курильщиков из Хомо Сапиенс мне импонирует, хотя у меня есть друг, который хоть и курит, но делает это настолько не причиняя неудобств окружающим, что остается только сожалеть о вреде, наносимому только его здоровью. В подавляющем-же большинстве, курильщики - враги социума.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:56

  Vlad442 написав:Там это стоит копейки, относительно их доходов. Тут вполне приличные деньги, которые, как Гастарбайтер правильно заметил, выложить на старте готовы немногие. Там люди, если арендуют, то на многие годы, пока не возьмут ипотеку на свое. У нас пока еще это временное жилье.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Когда стиралка автомат стала стандартом комплектации, у арендаторов был выбор, платить дороже или купить свою. Победил первый вариант.
Мысленно я игрался с идеей сдачи без мебели. Даже имею такой опыт, но все-таки решил, что по минимуму квартира должна быть откомплектована чтобы мог заехать любой арендатор.


К сожалению, с каждым девалом, бухгалтерия трещит по швам от привязанных к баксам цен на технику, но арендатру на это с высокой колокольни.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:13

  Vlad442 написав:Кто платит, тот и заказывает музыку. Когда стиралка автомат стала стандартом комплектации, у арендаторов был выбор, платить дороже или купить свою. Победил первый вариант.
Мысленно я игрался с идеей сдачи без мебели. Даже имею такой опыт, но все-таки решил, что по минимуму квартира должна быть откомплектована чтобы мог заехать любой арендатор.

Сегменте советской вторички, лет 7 назад было правило: есть кондиционер +50 долларов, есть бойлер ещё +50 баксов к аренде. Постепенно такие плюшки становятся стандартной комплектацией.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:18

Ничего себе человейник...
3х комнатная квартира под хостел ,24 спальных места. 95 кв.м. Бровары.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-pod-hostel-IDAZvZY.html
И всего лишь 15 кгрн.
Интересно, сколько обходится аммортизация квартиры.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:26

  l66 написав:Ничего себе человейник...
3х комнатная квартира под хостел ,24 спальных места. 95 кв.м. Бровары.
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-pod-hostel-IDAZvZY.html
И всего лишь 15 кгрн.
Интересно, сколько обходится аммортизация квартиры.

На самом деле износ там относительно умеренный.
Контингент работяги. Целый день на тяжелой физической работе. Вечером особо нет сил и настроения чудить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:33

  UA написав:На самом деле износ там относительно умеренный.
Контингент работяги. Целый день на тяжелой физической работе. Вечером особо нет сил и настроения чудить.


бугага
у знакомого хостел в доме на первом этаже, на лумумбы, контингент - работяги с соседних строек, коих там масса
там такой износ всего дома, двора и нервов соседей,шо они реально готовы скинуться шоп какие нить нацдружины, или правосеки там порядок навели
полиция по несколько раз за вечер бывает, бухают нещадно после праци
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:15

  kingkongovets написав:
  UA написав:На самом деле износ там относительно умеренный.
Контингент работяги. Целый день на тяжелой физической работе. Вечером особо нет сил и настроения чудить.


Не знаю таких работяг, живу в доме возле стройки, так они даже на буднях толпами бухают в своих домиках в 2 часа ночи возле самого обьекта и мешают спать всем в округе. :(
joniannoxha
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... le-v-kieve
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:30

  rjkz написав:http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/zastoy-na-rynke-kogda-podesheevet-jile-v-kieve

Цифри продаж зовсім мізерні...в регіонах продається ще менше?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:20

Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Vlad442
 
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