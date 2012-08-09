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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1089109010911092

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 154
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:34

  Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.


У меня черная машина...
Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится.
Намек понятен?
Есть такой цвет - "кастрюля", на нем почти ничего не заметно.
rjkz
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  #<1 ... 1089109010911092
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