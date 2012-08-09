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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:34
Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
У меня черная машина...
Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится.
Намек понятен?
Есть такой цвет - "кастрюля", на нем почти ничего не заметно.
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